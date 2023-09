L’Arcobaleno di Nichi accende la magia al Parco Lagozza di Arcisate

Un intero weekend dedicato alla magia, pieno di sorprese per i più grandi e i più piccoli. La proposta è dell’associazione L’Arcobaleno di Nichi che sabato 9 e domenica 10 setembre organizza al Parco Lagozza di Arcisate una due giorni all’insegna del divertimento per tutti, grandi e bambini, con “L’arcobaleno di Nichi Scool of magic edition”

Serate musicali, cocktail e una ricca offerta gastronomica intratterranno mamme e papà, mentre per i bambini ci saranno tante attività divertenti.

Si inizia sabato 9 settembre alle 18 con un aperitivo musicale e si prosegue alle 21,30 con la musica di nEver greed.

Domenica 10 settembre si fa festa dalle 10 del mattino, con tanti laboratori e spettacoli di magia, gonfiabili e giochi per tutti i bambini. Dalle 19 Meet&Greet con Varese Hockey, mentre dopo cena, alle 20,30 concerto live con McChicken Show.

Per tutta la giornata di domenica sarà possibile ammirare i rapaci di Terra Incantata con due spettacoli speciali alle 11 e alle 16

Lo stand gastronomico sarà curato dal pit master Mirko Vincenzi con le sue specialità la barbecue, ma ci saranno anche primi piatti, panini e tanto altro.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli per la realizzazione di una residenza per famiglie con bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale del Ponte.

Sulla pagina Facebook dell’Arcobaleno di Nichi tutti i dettagli della festa