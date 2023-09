Maggiordomo a processo per abusi sessuali, slitta l’udienza di Varese

Prosegue verso l’ora della verità il caso del maggiordomo a processo a Varese per violenza sessuale su minore. Una storia che riguarda un passato recente, il 2015, quando la figlia dei padroni di casa che si affidavano all’uomo per le faccende domestiche di una dimora sui laghi nel Varesotto denunciò ad uno psicoterapeuta che la seguiva per questioni pregresse di essere stata vittima di pesanti attenzioni dell’uomo.

Così partì la denuncia che ha fatto scattare l’azione penale dinanzi al Collegio di Varese oggi, 19 settembre riunitosi per l’udienza. Il difensore dell’imputato, un uomo di 63 anni originario dello Sri Lanka, Jacopo Arturi, ha presentato una produzione documentale che verrà esaminata dalla Procura e per la quale è stato disposto un aggiornamento del procedimento al prossimo 24 ottobre.