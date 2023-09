Pro Patria sconfitta, Colombo amaro: “Sbagliato nel primo tempo, confusionari nel finale”

Le parole di mister Riccardo Colombo al termine di Pro Patria – Giana Erminio, prima giornata di campionato del Girone A di Serie C conclusasi 1-2 a favore degli ospiti.

COLOMBO 1: “Ci aspettavamo tutti un altro primo tempo, io in primis . La partita era quella che avevamo prospettato ma abbiamo perso tanti duelli e preso il primo gol da una posizione da molto lontano, sbagliando in barriera e facendo passare il pallone in mezzo ai nostri giocatori. E’ stato un brutto gol da prendere, non siamo poi riusciti neanche a reagire: questa è la cosa peggiore”

COLOMBO 2: “Nel secondo tempo siamo scesi meglio in campo, abbiamo provato ad alzare i ritmi rispetto a quelli del primo, che sono stati molto bassi. Sicuramente abbiamo fatto meglio, con Citterio abbiamo anche avuto una bella occasione sull’1 a 1 e subito dopo abbiamo preso il gol della sconfitta su una ripartenza nata da un calcio d’angolo nostro. Girano un po’ le scatole”.

COLOMBO 3: “Questi sono gli sliding-doors del calcio: gol sbagliato, gol subito. Sono leggi non scritte ed è capitato ancora anche oggi. Nel finale abbiamo avuto un’altra mezza occasione in area con Zanaboni, sicuramente si poteva far meglio. Siamo stati confusionari, anche se abbiamo attaccato con generosità nell’ultimo quarto d’ora abbiamo creato troppo poco”.