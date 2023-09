Trasferte pericolose per Varesina e Castellanzese

Quinta giornata di campionato per il Girone B di Serie D divisa tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, in prospettiva del secondo turno infrasettimanale di mercoledì 4 ottobre. Non anticiperanno Varesina e Castellanzese, in campo nel consueto orario delle 15.00 domenicali, ma attese da due trasferte particolarmente insidiose.

CASATESE – VARESINA

La Casatese non è partita con il piede giusto, nelle prime giornate ha faticato a fare risultato ma nell’ultima giornata si è presa una convincente vittoria allo stadio “Garilli” di Piacenza contro una delle squadre più attrezzate del Girone. Sarà quindi contro un avversario in buona forma e con il morale alto il prossimo impegno della Varesina, attesa a Casatenovo a confermare quanto di buono mostrato sette giorni fa in casa contro la Real Calepina. La squadra di mister Spilli ha risposto nella maniera migliore al primo passo falso stagionale, ma ora è chiamata alla ricerca della continuità per restare nelle zone alte della classifica.

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE

La Castellanzese è ancora in cerca della prima vittoria stagionale ma la squadra di mister Manuel Scalise ha in programma una delle trasferte più insidiose della stagione a Carate Brianza. Il cambio di proprietà in casa brianzola – con il ritorno del patron di SportItalia Michele Criscitiello – ha dato nuove ambizioni all’ambiente della Folgore, con una squadra ambiziosa, che punta in alto e puntellata nelle ultime ore dall’arrivo dell’attaccante Luca Scapuzzi, ex Varese. I neroverdi però non possono permettersi timori reverenziali e dovranno mettere in campo una prestazione maiuscola per ottenere un risultato positivo.