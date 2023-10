Birdwatching per i Piccoli all’Oasi Palude Brabbia

Come ogni anno, proponiamo un evento dedicato al birdwatching per i più piccoli. Quest’anno abbiamo organizzato una novità: “La Grande Challenge del Birdwatching”.

Ai partecipanti verranno consegnate delle schede per scoprire gli uccelli della Riserva, chi ne saprà trovare di più? Ai vincitori verrà consegnato un attestato come ricordo della giornata. I bambini si sfideranno in prove di abilità e riconoscimento tracce, canti e penne!

Chiudiamo il pomeriggio con una merenda tutti insieme