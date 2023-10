C’è la Coppa Italia: Castellanzese e Varesina ancora di fronte

È passato un mese e un giorno dal 17 settembre, quando la Varesina ha espugnato 3-1 il “Provasi” nella seconda giornata del Girone B di Serie D (leggi qui). E sempre nello stadio di Castellanza, mercoledì 18 ottobre (ore 15.00) la Castellanzese ospiterà la fenici per i 32esimi della Coppa Italia di Serie D. (Foto Aldo Massarutto – castellanzese.com)

Ci si aspetta una sfida aperta tra due formazioni desiderose di proseguire il cammino nella competizione. I neroverdi si sono guadagnati il passaggio del turno superando ai rigori il Legnano, mentre la Varesina si è imposta 2-0 sul Città di Varese.

Le due squadre in campionato stanno lottando su fronti opposti: i rossoblù di Marco Spilli sono a un passo dalla vetta dopo il 4-0 rifilato alla Folgore Caratese, mentre i neroverdi di Manuel Scalise hanno fatto un passettino allontanandosi dal fondo della classifica grazie all’1-1 agguantato nel recupero contro la Tritium. L’aspetto affascinante della Coppa Italia è però che il campionato non conta, né ha peso la classifica. Tutto si azzera e di fronte ci saranno due squadre con un solo obiettivo in testa: il passaggio del turno.

COPPA ITALIA SERIE D – Trentaduesimi

Gara 1 Dolomiti Bellunesi-Virtus Bolzano

Gara 2 Luparense-Chions

Gara 3 Union Chioggia-Ravenna

Gara 4 Campodarsego-Montecchio Maggiore

Gara 5 Arconatese-Alcione Milano

Gara 6 Castellanzese-Varesina

Gara 7 Palazzolo-Desenzano

Gara 8 Real Calepina-Ponte San Pietro

Gara 9 Asti-Pontdonnaz

Gara 10 Chisola-Bra

Gara 11 Casatese-Fanfulla

Gara 12 Fezzanese -Vado

Gara 13 Livorno-Ghiviborgo

Gara 14 Poggibonsi-Aglianese

Gara 15 Follonica Gavorrano-Sangiovannese

Gara 16 Vivialtoteveresansepolcro-Pistoiese

Gara 17 Vinc.B.S.Donnino /Progresso-Corticella

Gara 18 Forli’-Imolese

Gara 19 Alma Juventus Fano-Sambenedettese

Gara 20 San Nicolo’ Notaresco-Campobasso

Gara 21 Grosseto-Ardea

Gara 22 Tivoli-Ostia

Gara 23 Trastevere-Sassari Latte Dolce

Gara 24 Real Monterotondo-Cynthialbalonga

Gara 25 Fasano-Casarano

Gara 26 Fidelis Andria -Bitonto

Gara 27 San Marzano-Paganese

Gara 28 Cavese-Rotonda

Gara 29 Angri-Afragolese

Gara 30 Vibonese-F.C. Lamezia Terme

Gara 31 Akragas-Canicatti’

Gara 32 Trapani-Sancataldese