Cos’è Dio per te? Al MIV il docufilm “The Big Question”

Cosa è Dio per te? Come ti approcci a Dio? Qual è la tua relazione con Dio? Sono alcune delle domande “particolari” a cui cerca di rispondere “The Big Question”, il docufilm girato sul set del film Mel Gibson “La passione di Cristo“. L’opera sarà proiettata durante Glocal DOC sabato sera, 4 novembre, al cinema MIV – Multisala Impero Varese, con ingresso gratuito e sarà presente il co-regista Francesco Cabras, che sarà intervistato da Francesco Raganato.

Il film La Passione di Cristo destò non poche polemiche alla sua uscita. Un po’ per la violenza esasperata, oramai caposaldo del cinema di Gibson, un po’ per alcune rappresentazioni ritenute offensive verso la comunità ebraica. Come viene chiarito fin da subito, e come si capisce dalle singole risposte degli intervistati, le fedi raccolte sono le più disparate: cristiani, musulmani, ebrei, agnostici e atei.

Mentre c’è chi definisce Dio il suo migliore amico, chi lo definisce come tutto ciò che compone l’aria e l’acqua, e anche chi semplicemente nega la sua esistenza, il documentario si lascia trascinare nel fiume di opinioni, scandendo il ritmo e gli sbalzi d’umore del racconto con le emozioni e i pensieri dei suoi intervistati.