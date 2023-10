Doppio appuntamento musicale con l’Orchestra della Svizzera Italiana

Torna questa settimana sul podio dell’OSI, l’Orchestra della Svizzera italiana, il direttore ospite principale Krzysztof Urbański, in un doppio interessante appuntamento: mercoledì 18 ottobre alle 12.30 il Lunch with OSI, dedicato alla splendida suite Shéhérazade di N. Rimskij Korsakov, che Urbański spiegherà al pubblico in tutti i suoi retroscena, alternando il dialogo col pubblico a momenti musicali con l’Orchestra. Per iscriversi c’è ancora tempo fino a domani alle h16.

Giovedì 19 ottobre alle 20.30 ci sarà poi il secondo concerto della stagione OSI al LAC, in cui Shéhérazade verrà affiancata dal celebre Concerto per violoncello di E. Elgar , interpretato dal grande violoncellista tedesco Daniel Müller-Schott (nella foto).

Per la prossima settimana, invece, si preannunciano i brividi di Halloween, con l’Orchestra in concerto alla PalaCinema Locarno in “Chi ha paura dell’OSI?”, un concerto-spettacolo molto intrigante.

