“Enzo Jannacci Vengo Anch’io” a Glocal DOC con il regista Giorgio Verdelli

È il documentario del momento, che piace a critica e pubblico. Si tratta di Jannacci – Vengo anch’io diretto da Giorgio Verdelli, un ritratto inedito del noto cantautore. Il film sarà proiettato come evento speciale nella serata finale di Glocal DOC, il 9 novembre al Cinema Nuovo. Sarà presente anche il regista per incontrare il pubblico e per partecipare alla premiazione del Festival del documentario, intervista dal giornalista Diego Pisati. Presentato al Festival di Venezia, il docufilm ha raccolto i favori della critica, mentre nei cinema ha incassato oltre 150mila euro. Inoltre, è partito un tour nazionale che vede il regista Giorgio Verdelli protagonista in diversi festival nazionali.

Il prestigioso Premio Tenco ha deciso di dedicare l’intera rassegna di quest’anno, intitolandola “Vengo Anch’io”, in onore di Enzo Jannacci. Per celebrare questa leggenda della musica italiana, è prevista una masterclass al Teatro Ariston di Sanremo – mercoledì 18 ottobre – che vedrà la partecipazione di oltre 1000 studenti delle scuole medie e superiori. Un’opportunità straordinaria per le giovani menti di entrare nel mondo e nell’eredità artistica di Jannacci. Il venerdì successivo, il docufilm sarà proiettato al Cinema Ritz di Sanremo, con un’introduzione speciale affidata al regista Giorgio Verdelli e a Paolo Jannacci.

Giovedì 26 ottobre, al Teatro Ghirelli di Salerno, durante gli “Incontri d’autore”, Giorgio Verdelli condividerà il docufilm su Enzo Jannacci, intervistato dal giornalista Antonio Tricomi. Per la rassegna “Venezia a Napoli – Il Cinema Espanso”, il docufilm sarà proiettato – venerdì 27 ottobre – al Cinema Astra di Napoli, presentato da Giorgio Verdelli insieme alla curatrice Antonella Di Nocera. Mentre sabato 28 ottobre, il film sarà in scena ad Avellino, al cinema Partenio, con una proiezione speciale accompagnata dalla presentazione di Giorgio Verdelli e Michela Mancusi.

Il 2 novembre, “Enzo Jannacci Vengo Anch’io” farà tappa allo Spazioporto di Taranto, come parte della rassegna “Cinzella d’Inverno”, con una sessione di dialogo con il regista Massimo Causo. Mentre 8 novembre, il docufilm farà il suo ingresso al cinema Eden di Arezzo durante il “Festival dello Spettatore”. In questa occasione, Giorgio Verdelli sarà intervistato dal critico Simone Emiliani. E per chiudere in bellezza, il 9 novembre, il cinema Nuovo di Varese ospiterà il docufilm come parte del Glocal Doc Festival. L’evento vedrà Giorgio Verdelli introdurre il film con il giornalista Diego Pisati.

