Gorla Minore in bianco e nero ricorda “Ul trenen daa vall d’Uôna”

Una giornata di ottobre baciata dal sole ha impreziosito la manifestazione “Fischiava il treno – Ul trenen daa vall d’Uôna”, che ogni anno riporta indietro le lancette del tempo.

Galleria fotografica Gorla Minore ricorda “Ul trenen daa vall d’Uôna” 4 di 19

Atmosfere del passato, fra vestiti e canzoni d’epoca, calamaio e cartoline, giochi in legno, pesca dal ponte e momenti di spensieratezza che hanno fatto rivivere ai gorlesi ciò che accadeva in valle Olona decenni e decenni orsono.

Anche in questo 2023 gli Amici della Ferrovia della Valmorea hanno voluto omaggiare il trenino che fumava in valle, quel vecchio “Gibuti” che l’associazione sogna di veder ripartire.

Intanto, c’è stato il momento per ritrovarsi, con tanti volontari pronti a regalare ai loro concittadini momenti preziosi, ricchi di nostalgia. Tante persone hanno scelto di scendere in valle, anche solo per una passeggiata nel verde, rallegrati dall’atmosfera di festa.

Ospiti d’onore, i cittadini di Dozza, arrivati in paese questo fine settimana per partecipare ad un incontro pubblico, accolti dall’amicizia dei gorlesi. Oltre ai momenti ufficiali, c’è stato spazio per l’allegria e la leggerezza alla festa patronale e in occasione di “Fischiava il treno”, dove hanno assaggiato un buon piatto di polenta.

«Siamo veramente felici della riuscita della festa – hanno commentato Maria Rosa e Ugo Menoncin, ai banchi di regia nell’organizzazione – la presenza degli amici di Dozza ha reso tutto ancor più speciale. Grazie a tutti coloro che sono venuti in valle a trovarci».