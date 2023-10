I libri reinventati in mostra a Somma Lombardo

Venerdì 6 ottobre alle 14,30 sarà aperta a Somma Lombardo la mostra dedicata agli Junk Journal, scrapbooking e libri d’autore, curata dalle scrittrici Cesarina Briante e Loredana Gaggino con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo.

L’appuntamento è alla Sala Oriana Fallaci a Somma Lombardo con un’esposizione che sarà a disposizione del pubblico fino a domenica 8 ottobre e comprenderà anche dimostrazioni pratiche su questa tecnica che vede l’utilizzo di carta, stoffa, nastri, pizzi e molto altro.

Metodi che trovano fondamento sul riciclo e che danno modo di esprimere e suscitare emozioni attraverso immagini, disegni e collage ottenuti tramite abbinamenti di materiali diversi.

Secondo Cesarina Briante «sono opere che espongono il concetto di bellezza e armonia secondo la visione di chi li crea. Un modo per rendere tangibili ricordi e sensazioni anche in relazione ai luoghi da noi visitati durante i nostri viaggi».

«I colori, i collage, l’armonia, sono alla base di questi manufatti che sono creati per rimanere nel tempo, tra i ricordi tramandati di famiglia» aggiunge Loredana Gaggino.

Per Loredana Gaggino, milanese di nascita e arsaghese di adozione, l’arte è un talento di famiglia: ha ereditato dal padre, Renè Gaggino, affermato pittore, la passione per il disegno e le arti figurative, attività che ha esercitato fin dalla più tenera età. Assieme a Bruno Dettoni, disegnatore di fumetti e illustratore che ha collaborato con Walt Disney-Mondadori e altre importanti aziende, ha realizzato due libri dedicati alla Bretagna: “Bretagna. Diario di viaggio”, ilmiolibro self publishing, 2019 e “Bretagna tra leggenda e realtà” edito da etabeta-ps nel 2023.

Cesarina Briante, è nata e vive a Somma Lombardo. Appassionata di storia locale, antropologia e culture antiche, ha raccolto nel corso del tempo, informazioni a carattere storico e

folkloristico. Nei suoi libri, in un abile fusione tra realtà e leggende, racconta le antiche usanze dei nostri avi, la loro filosofia, il loro quotidiano. Il suo ultimo romanzo “il profumo del fuoco”, pubblicato da etabeta-ps, inserisce parte delle tradizioni ed emozioni del passato a vicende di vita ambientate nei tempi attuali. Le sue narrazioni prendono forma dalle esperienze di vita, dalle tradizioni orali tramandate e dalle notizie reperibili nei testi e negli antichi documenti, dai luoghi e monumenti visitati.

«Quando creiamo un evento troviamo un valido sostegno nelle nostre famiglie che collaborano con noi sostenendoci a 360°» puntualizza Cesarina.

L’amicizia tra Loredana e Cesarina ha trovato un punto di forza anche in un sodalizio artistico: «Amiamo ambedue il passato: le testimonianze della vita dei nostri antenati sono racchiuse negli scritti e negli oggetti di epoche ormai lontane ma che suscitano emozioni e sono di ispirazione per le nostre opere» ci svela Loredana.

«Per questo abbiamo deciso di inserire all’interno dell’evento alcuni spazi dedicati ai nostri libri, lo scopo è quello di presentare un quadro completo di quest’arte così particolare» aggiunge

Cesarina.

L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre dalle 14,30 alle 19 e sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 10.00 alle 12,30 e dalle 15.00 alle 19.

Le presentazioni e dimostrazioni si svolgeranno sabato alle ore 16 e domenica alle ore 17.