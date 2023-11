A Magnago c’è un altro supermercato che va a gasolio

L’incredibile vicenda dei supermercati alimentati non dalla rete elettrica ma da generatori diesel –salita agli onori delle cronache con il caso dell’MD di Cassano Magnago– si arricchisce di un nuovo protagonista: il Famila di Magnago, località dell’Altomilanese che confina con Busto Arsizio.

Questo supermercato è stato inaugurato a marzo 2023 ma ancora oggi tutta l’energia che serve per far far andare dai grandi frigoriferi fino alle luci di Natale appese sulla facciata viene prodotta da un gruppo elettrogeno attivo 24 ore su 24. Otto mesi durante i quali, sul retro del punto vendita, è incessante il ronzio dei motori e lo sbuffo dello scarico nell’aria.

Anche in questo caso il problema è molto simile a quello successo a Cassano e cioè l’apertura del negozio prima di aver finito la cabina elettrica -a carico della proprietà- che consente il collegamento alla rete elettrica. E-Distribuzione spiega infatti che “in questo caso il supermercato ha inoltrato il fine opere, ma una volta effettuato il sopralluogo da parte del nostro tecnico, le opere effettuate non sono risultate idonee”. Questo, tra l’altro, è accaduto solo nel mese di ottobre e cioè 7 mesi dopo il taglio del nastro di apertura. Ora quindi “E-distribuzione sta attendendo che i lavoro vengano eseguiti come da richiesta e se dovessero sanare le criticità nel mese di dicembre si potrebbe concludere il tutto”.

Nel frattempo almeno una buona notizia c’è e per un generatore che continua ad andare ce n’è un altro che è stato spento. Giovedì scorso, infatti, l’MD di Cassano Magnago è stato collegato alla rete elettrica scrivendo la parola fine almeno a questa vicenda.