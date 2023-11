Ad Azzate quaranta donne imparano a difendersi con il Krav Maga

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Azzate ha organizzato una serata gratuita di elementi fondamentali nella difesa personale, nella palestra della scuola primaria di Azzate.

L’incontro è stato condotto da Alberto Merlo, maestro internazionale di Krav Maga, con il supporto del team della IPPKRAVMAGA International association composto da Rino Portogallo, Angela Pausata e Natalia Griffanti. Il Krav Maga è un sistema di combattimento e difesa personale nato in Israele, noto per la sua efficacia e praticità. Si concentra sulla prontezza mentale, sull’efficacia delle tecniche e sulla risposta istintiva agli attacchi. Una delle sue filosofie principali è di utilizzare movimenti diretti e semplici per difendersi contro minacce comuni.

Durante la serata, le partecipanti hanno appreso i differenti tipi di aggressione e le regole base della difesa personale, la differenza tra aggressione e minaccia, l’effetto sorpresa e la paralisi momentanea, come difendersi dalle immobilizzazioni al corpo e dal trascinamento al suolo. Il tutto con esercizi pratici e simulazioni.

All’incontro hanno partecipato oltre 40 donne, che hanno espresso il loro interesse per l’iniziativa. “La nostra intenzione è quella di affrontare il tema della violenza contro le donne organizzando iniziative ed attività su vari fronti: incontri con associazioni che offrono sostegno alle donne vittime di abusi presentando le modalità di richiesta di aiuto e le realtà attive in tal senso, incontri ed eventi culturali di sensibilizzazione ed educazione verso le nuove generazioni e, vista la buona adesione e i feedback positivi delle partecipanti, riproporremo altre serate gratuite a tema autodifesa”, ha commentato il vicesindaco Giacomo Tamborini.