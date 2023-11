All’istituto Antonioni di Busto Arsizio un corso per diventare stuntman

Se il vostro mito non è Harrison Ford ma Terry Leonard (che fa il suo doppio in una delle scene più pericolose de I predatori dell’arca perduta) oppure, se siete donne, è Zoë Bell che si sostituisce Uma Thurman in alcune scene ad alto tasso di pericolosità nel film Kill Bill allora l’Istituto Cinematografico Antonioni ha qualcosa che fa per voi: il worksop “Stunt – Be a hero”.

Galleria fotografica Il corso per stuntman dell’Istituto Antonioni 4 di 6

Nonostante gli effetti speciali siano sempre più utilizzati nei film, molte delle sequenze acrobatiche e delle scene d’azione sono ancora girate dal vivo, con l’aiuto di stuntman / stuntwoman, e controfigure. Inoltre, anche se non si è protagonisti di un action-movie, saper cadere senza farsi male o maneggiare un’arma in modo convincente può rivelarsi utile su qualunque set, cinematografico, televisivo, pubblicitario, o su un palcoscenico.

Per questo motivo la scuola di cinema di Busto Arsizio, con il team Stunt Milano, organizza una nuova edizione del workshop “Stunt – Be a Hero”. È già possibile iscriversi al corso, che è in programma nel mese di gennaio 2024, ed è a numero chiuso. Il workshop è rivolto non solo agli stuntman, professionisti o aspiranti tali, ma anche ad attori e attrici che vogliono ampliare il loro bagaglio di conoscenze. Non sono necessari requisiti particolari per partecipare: le lezioni sono strutturate per garantire una formazione a tutti i livelli, con esercizi base e avanzati, in riferimento al livello di pratica di ciascun partecipante.

Molte le discipline che verranno insegnate: combattimento scenico per film e teatro, ginnastica acrobatica, scherma e armi bianche, Rigging (lavoro in sospensione con l’ausilio di cavi e imbragature), armi da fuoco, effetti speciali, tecniche di caduta dalle altezze e utilizzo del fuoco. A seconda delle specifiche esigenze, oltre che a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni, le lezioni si terranno in location diverse, tra le quali anche Movieland Park di Lazise, con cui è stata attivata una collaborazione particolare: i partecipanti al corso più meritevoli potranno, se lo desiderano, entrare a far parte del team stunt del parco.

Il corso si sviluppa in 9 giorni (3 fine settimana), con 8 ore di formazione al giorno, e comprende due giornate di guida stunt (in spazio privato), in cui si apprenderanno le evoluzioni base al volante, e una giornata finale nella quale si metteranno in pratica le nozioni acquisite in un vero e proprio set d’azione, ripreso dalle telecamere.

Le lezioni si svolgeranno in totale sicurezza e saranno tenute da docenti professionisti del settore, con anni di esperienza alle spalle:

 Daniele Balconi: fondatore del team Stunt Milano e ideatore del corso. Stuntman e attore da 15 anni, inizia la sua carriera con i live show, prendendo parte al Marvel Superheroes Stunt Show, presso Disneyland Paris e, successivamente, allo show R.U.N. del Cirque du Soleil, a Las Vegas. Attualmente lavora come stuntman e stunt coordinator in grandi produzioni cinematografiche internazionali.

 Valerio Fioretti: membro del team Stunt Milano e docente di Combattimento Scenico presso l’Istituto Antonioni. è anche stunt coordinator di Movieland Park.

 Federico Colicchio: istruttore e coreografo di scherma e stuntman professionista, specializzato in scherma scenica e medievale. Lavora in produzioni cinematografiche in Italia e all’estero.

 Claudio Colombo: formatore istituzionale U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno), Tecnico Sportivo di 1° livello, Range Officer, istruttore IDS (Intuitive Defence Shooting), Livello bronzo FITDS IALEFI (International Association of Law Enforcement Firearms Instructor).

 Carlo Porrone: dal 2010 è local rigger per concerti, eventi e produzioni di ogni tipo. Propone in tutta Italia workshop di formazione specifica sul rigging e tecniche specifiche di sicurezza (tra cui anche soccorso e evacuazione dei performers in quota).

 Davide Bertorello: membro di Orion Riggers, inizia il suo percorso di performing rigging nel 2017 e si forma a Berlino con Ker Beck diventando stunt rigger. Dal 2018 collabora anche con il recordman e funambolo Andrea Loreni, progettando le sue traversate sul filo.

 Max Davì: titolare della Max Effects, da più di 13 anni realizza prodotti creativi per videoproduzioni e allestimenti speciali.

 Stefano Mioni: stuntman e stunt coordinator con 40 anni di esperienza nel settore. Collabora dal 1981 in produzioni cinematografiche internazionali come stuntman (007 – Quantum of Solace, 007-Spectre, Il talento di Mr. Ripley per citarne alcune) e poi dal 1995 come coordinatore (Passion di Mel Gibson, Equilibrium di Kurt Wimmer, Spiderman Far From Home di Jon Watts, e molte altre).

 Ivan e Loris Furnò: performer di stunt driving tra i più rinomati d’Italia. Protagonisti di numerosi live shows, partecipano anche a set e produzioni cinematografiche.

 Riccardo Geremia: stuntman specializzato nella guida di moto, auto, jet ski e cavalli. Lavora come stuntman in numerose produzioni cinematografiche e televisive, italiane ed estere.

Per informazioni www.istitutoantonioni.it.