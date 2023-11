Appello urgente per ritrovare Fujiko, il cucciolo scomparso a Gallarate

I lettori Giuseppe, Victoria e numerosi residenti di Gallarate stanno unendo le forze per ritrovare Fujiko, un cucciolo di appena quattro mesi scomparso nella serata di ieri domenica 19 novembre. Fujiko, una femmina dotata di microchip, è svanita nella zona di Madonna in Campagna, vicino al Ponte della Mornera.

Fujiko, che era appena arrivata in staffetta, è probabilmente molto spaventata e disorientata. La piccola è di natura timida, e i suoi proprietari suggeriscono che chiunque la incontri provi ad attirarla con del cibo.

La comunità locale sta facendo appello a tutti per tenere gli occhi aperti e aiutare nella ricerca. I numeri da contattare in caso di avvistamenti sono 371 123 9505 e 349 530 6901, dove risponderanno Giuseppe e Victoria. Inoltre, è disponibile un altro numero di contatto, 347 875 2162, per qualsiasi informazione utile.