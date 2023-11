Aurora Mancuso emoziona Luino con la sua voce

Diciassette anni, diciotto a dicembre, e una voce che risuona nell’eco dello stomaco di chi, con attenzione, la ascolta. Si tratta della giovane Aurora Mancuso che, in occasione nel pomeriggio di conversazione sulla violenza di genere promosso a Luino lo scorso 19 novembre, ha fatto il suo debutto con i brani “Lascia ch’io pianga” di Georg Fredrich Haendel e “Ave, Desdemona”, dall’Otello di Verdi.

Brani intensi, sia vocalmente che nel loro significato, scelti da Aurora per meglio rappresentare il sentimento condiviso durante l’evento, promosso per sensibilizzare, prevenire e informare rispetto alla violenza di genere.

Pur essendo originaria di Monza, Luino per Aurora occupa da sempre un posto speciale nel cuore. Fin da piccola, trascorre qui i suoi fine settimana per visitare i nonni e, sabato, è proprio questo luogo che le ha offerto l’opportunità di far risuonare la sua voce. In procinto di concludere gli studi nel Liceo Musicale nella sua città natale, ancora per Aurora il futuro rimane un mistero. Ciò che è certo, però, è che l’arte e la musica sono i suoi obiettivi principali.

«Se non dovessi farcela nella musica, mi piacerebbe dedicarmi alla psicologia o all’arte» racconta la giovane artista, consapevole delle sfide del mondo musicale attuale. «Oggi la musica è molto commerciale ed emergere per un cantante lirico è sempre più difficile». Tuttavia, questo non la spaventa perchè per Aurora la musica è molto più che un futuro possibile lavoro: è “materia” felice che riempie le stanze vuote e un amico fidato quando si sente sola.