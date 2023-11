“Storie di caramelle”: si presenta in salone Estense il nuovo libro di Paolo Soru

Soru, originario di Nuoro, vive a Varese dove lavora come psicologo-psicoterapeuta, e ha già pubblicato vari libri. “Storie di Caramelle” rappresenta il suo primo libro per Morellini Editore

Paolo Soru presenta il suo nuovo libro “Storie di Caramelle” (Edizioni Morellini) il prossimo 6 dicembre alle 17.30, in salone Estense.

Soru, originario di Nuoro, vive a Varese dove lavora come psicologo-psicoterapeuta. È stato docente presso l’Università di Camerino (MC) e attualmente insegna Psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia neo Esistenziale. Ha già pubblicato vari libri tra cui “La speranza nel giardino” e il romanzo “Quando papà volò”, oltre a numerosi articoli. “Storie di Caramelle” rappresenta il suo primo libro per Morellini Editore.

Il libro vede protagonista di Saverio Danti, un medico ormai in là negli anni, rimasto solo, stanco del suo lavoro e pieno di ricordi. Danti decide di incontrare una psicologa, Beatrice Alieri, che lo accompagni in un viaggio interiore per riordinare le idee: è infatti arrivato il momento di mettere tutto da parte e lasciarsi alle spalle un po’ di zavorra che pesava sulla groppa e lo faceva stancare ancora di più. Ha lavorato tanto, si merita di mollare gli ormeggi e iniziare a guardare dentro di sé. «Lei si domanderà il perché di questo incontro – Esordisce Saverio, nel libro – A volte penso a quanti ricordi e a quanti dolori abbiamo provato nella vita e non so se di tutto questo rimanga qualcosa. Dove finiscono? Si dissolvono in piccoli pensieri insignificanti, in brevi immagini annebbiate, ma che, a volte, ritornano impetuosi».

“Storie di Caramelle” è un viaggio dentro la memoria. Raccontare e raccontarsi alla ricerca di un senso che a volte sembra nascondersi, ma che sempre viene ricercato, perché senza non si può vivere. Possono i ricordi e le parole diventare protagonisti di una storia? Questo è ciò che il libro cerca di scoprire.