Due furti in due giorni, arrestato dalla polizia di Como

Pochi minuti dopo la mezzanotte appena trascorsa, le volanti della Polizia di Stato sono state inviate al parcheggio della stazione ferroviaria di Como Camerlata su richiesta di una ragazza, 30enne e residente a Como, che, una volta scesa dal treno proveniente da Milano, constatava la mancanza del suo scooter nel parcheggio.

Dopo una veloce ricerca nella zona, la ragazza sorprendeva un giovane nord africano intento ad armeggiare sul motociclo e che, vistosi scoperto, lo abbandonava fuggendo a piedi. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della polizia che, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, hanno subito rintracciato il ladro in un sottopassaggio della stazione di via Scalabrini. Trattasi di un 18enne tunisino senza fissa dimora, pregiudicato e clandestino.

Lo stesso cittadino straniero che è stato denunciato la notte precedente per la ricettazione di una bicicletta rubata alla stazione di Luisago. Sulla base del riconoscimento effettuato dalla vittima tramite la visione di un album fotografico predisposto dalla Polizia Scientifica, il cittadino tunisino è stato arrestato e, come disposto dal PM di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di oggi alle ore 11.00.