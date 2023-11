È San Martino, aperte le visite alla “Cappella Sistina della valle Olona”

In occasione della festività di San Martino, a Fagnano Olona sarà possibile visitare l’omonima chiesetta, chiamata la “Cappella Sistina della valle Olona”

La chiamano la “Cappella Sistina della valle Olona” ed entrando nella chiesetta fagnanese dedicata a San Martino si comprende il perché. La definizione arrivò una dozzina di anni fa, quando la Pro loco Fagnano Olona si occupò dei lavori di restauro e chiamò per questo un esperto.

La cappella, datata 1742, era rimasta chiusa per oltre cinquant’anni, e grazie all’impegno e alla passione dei volontari, tornò a nuova vita. Da allora, in occasione di occasioni particolari viene riaperta al pubblico, che affolla sempre con entusiasmo la piazzetta antistante, in attesa di poterla ammirare.

Anche quest’anno, in occasione della prossima festività di San Martino, sabato 11 novembre Pro loco Fagnano sarà pronta ad accogliere fedeli e visitatori, riaprendo le porte di questo scrigno che racchiude arte e devozione.

Questi i dettagli sulle celebrazioni religiose e sulle visite: