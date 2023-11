Giochi, solidarietà e musica al mercato natalizio del Giusto iNperfetto

Com’è ormai tradizione, la prima domenica di dicembre è il Mercato del Giusto iNperfetto a portare il clima natalizio a Castello Cabiaglio. Domenica 3 dicembre la nuova edizione natalizia del Giusto iNperfetto sarà dedicato ad auguri e acquisti, ma sarà anche un’occasione importante per praticare partecipazione e inclusione.

Il Natale Solidale del borgo prealpino pone il suo sguardo a chi è in difficoltà economicamente e socialmente, dedicando la raccolta fondi alla costituzione di un fondo di solidarietà per far fronte alle fragilità presenti nel territorio comunale.

Le vie del paese saranno come sempre animate dalla creatività di hobbisti e artigiani di qualità, oltre alle prelibatezze genuine di produttori e agricoltori locali.

Sarà possibile pranzare presso il Ristobio allestito negli spazi di Casa Betlem e assaggiare dolci dal mondo preparati dai componenti delle diverse comunità multietniche che risiedono a Castello Cabiaglio.

Dal mattino tante proposte per i bambini con l’esposizione “Mattoncini a Cabiaglio”, l’Open Day del polo educativo Bosco Verde e il Condiscambio (baratto, spazio gioco, laboratorio dei Pacifici) presso la sala polivalente, oltre al teatrino di Fiaba “La Signora Holle” della compagnia Teatrini delle Stagioni e associazione Albero Baniano in via del Borghetto.

Nel pomeriggio tanta musica itinerante con l’orchestra Orto Sociale fino alla piazza di S. Appiano dove si potranno degustare frittelle, vin brulé e cioccolata.

In conclusione di giornata, vi aspettano i giovani attori di Castello Cabiaglio condotti da Lidia Rusconi per gli spettacoli conclusivi del laboratorio teatrale Teatro in Testa, dalle 16 presso la sala polivalente in via Asilo.