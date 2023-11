I 5 Stelle presentano un’interrogazione su Cargo City alla Commissione europea

«Sull’allargamento dello scalo di Malpensa ho chiesto alla Commissione europea di verificare il rispetto delle norme europee in materia ambientale. Con me hanno firmato l’interrogazione la nostra capodelegazione Tiziana Beghin, e la collega Sabrina Pignedoli. Ci preoccupa il tentativo, in particolare della Lega e del suo leader Matteo Salvini, di procedere ad ogni costo sul potenziamento della Cargo City, aggirando i pareri negativi fin qui collezionati: con il cosiddetto Decreto Aria, apponendo la definizione di ‘zona di interesse strategico per il Paese’ il centrodestra pensa di risolvere ogni vincolo di tutela ambientale”, così Maria Angela Danzì, europarlamentare dei Movimento 5 Stelle.

“Nell’interrogazione si fa presente che si tratta di una legificazione ‘censurata più volte dalla Corte di giustizia, secondo la quale le leggi che intervengono su atti amministrativi sono soggette alle regole che l’ordinamento Europeo prevede per l’adozione di tali atti, anche sotto il profilo dell’istruttoria, della partecipazione e della motivazione e nello specifico per assicurare il conseguimento degli obiettivi della direttiva Via’.

A giugno, il decreto del ministero dell’Ambiente aveva espresso “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del “Masterplan 2035” dell’aeroporto di Milano-Malpensa” ma aveva bocciato l’ampliamento nei 44 ettari di Parco del Ticino con ulteriore consumo di suolo per i nuovi capannoni previsti: un’opera riconosciuta come insostenibile dalla Commissione Valutazione d’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente. Paradossalmente – conclude Danzì – il governo Meloni pensa di aggirare queste valutazioni tecniche, inserendo un escamotage linguistico in un decreto, non ancora firmato dal Presidente della Repubblica, che si occupa della riduzione delle emissioni inquinanti richieste dall’Europa”.