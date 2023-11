Incidente nella notte sulla strada del lago di Varese sotto Azzate

Un uomo di 34 anni è rimasto ferito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre quando la sua auto è finita fuori strada, per ragioni da chiarire, sulla provinciale 36 del Lago di Varese, all’altezza della infondo sotto al paese di Azzate (la foto è d’archivio).

L’incidente è avvenuto alle due di notte Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118: l’impatto era sembrato particolarmente violento per fortuna il giovane è stato estratto dal veicolo ferito ma non in gravi condizioni.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al recupero del veicolo incidentato.