La maggioranza di Zorzo perde un pezzo: “Alleati per Albizzate” se ne va

La maggioranza a sostegno dell’amministrazione comunale Zorzo perde un pezzo. Il gruppo “Alleati per Albizzate”, componente civica e locale che si era presentata alle elezioni affiancata ai partiti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha annunciato l’uscita dalla coalizione “governo”.

A firmare la decisione la coordinatrice Laura Serino, in passato assessore della Giunta Zorzo. Una decisione che non ha influenza sui numeri del consiglio comunale (tra i banchi della maggioranza “Alleati per Albizzate” non è rappresentata) ma che lascia un punto di domanda sulla Giunta.

Secondo quanto comunica in un testo diffuso alla stampa, il gruppo “Alleati per Albizzate” avrebbe preso questa decisione dopo il rimpasto di deleghe che ha ridimensionato le competenze dell’assessore Cinzia Trombino. La stessa Trombino è sempre stata riferimento del gruppo “Alleati per Albizzate” fino a qualche mese fa, quando comunicò la sua uscita. Un passaggio che, con tutta probabilità, sarà da chiarire ulteriormente in seguito alla decisione del gruppo.

Pubblichiamo di seguito il comunicato con il il quale “Alleati per Albizzate” ha comunicato la sua decisione:

IL COMUNICATO: Quando nel 2015 ci è stato proposto di far parte dell’alleanza per le elezioni amministrative del 2016, pur con le nostre idee politiche, alcune distanti dalle ideologie politiche della Lega, abbiamo accettato, perché il candidato sindaco era Mirko Zorzo. Abbiamo creduto nella persona, nei progetti comuni ma, soprattutto nella sua capacità di fare la differenza.

Oggi con la stessa coerenza di allora e con molta esperienza in più, in qualità di referente di Alleati per Albizzate, comunico che:

Alleati per Albizzate manifesta pubblicamente, la volontà di uscire dalla maggioranza, attualmente a capo dell’Amministrazione comunale di Albizzate, poiché sono venuti meno i presupposti che erano alla base della stessa.

La lista “Alleati per Albizzate” non si riconosce più in questa Amministrazione e nelle scelte che sono state portate avanti, e denuncia una serie di scorrettezze perpetrate ai danni del gruppo.

Ultimo fra tutti e quindi, più recente, la decisione di procedere ad una revisione delle deleghe togliendole al nostro Assessore di riferimento (in seguito dimessosi dal gruppo di Alleati per Albizzate), decisione appresa a giochi ormai fatti.

È pacifico e legittimo che il Sindaco possa decidere unilateralmente di cambiare e togliere deleghe senza particolari motivazioni. Tuttavia, in una maggioranza che è al suo secondo mandato, si presume esistano dei principi di correttezza e lealtà che vanno al di là dei conflitti e delle divergenze personali. Principi sulla base dei quali Alleati e il suo Assessore avrebbero dovuto quantomeno essere informati direttamente dal Sindaco in carica invece che dai giornali. Infatti, in prossimità delle vacanze estive, usciva, a mezzo stampa, la notizia che il Sindaco avrebbe provveduto ad un rimpasto.

Da persone moderatamente intelligenti, e alla luce di tutte le scorrettezze subite, eravamo giunti alla conclusione che il rimpasto avrebbe riguardato il nostro Assessore. Nonostante ciò, abbiamo creduto fino in fondo in quell’etica che avrebbe dovuto esserci ma che poi non c’è stata. In data 13 settembre veniva pubblicata sempre a mezzo stampa, con contestuale pubblicazione sull’albo pretorio online, la notizia riguardo a come sarebbero state ridistribuite le deleghe. Di fatto solo così, e solo in quel preciso momento, sia la comunità, sia i diretti interessati, venivano a conoscenza di quanto accaduto.

Senza timore di essere smentita posso affermare che Alleati, già dal primo mandato, ha agito sempre con correttezza e nel solo interesse della comunità, e se fino ad oggi nessuna problematica è stata sollevata ciò è dovuto al grande rispetto verso i nostri elettori.

Al momento quel che resta è un rimpasto che fondamentalmente ha interessato un Assessore che in meno di 2 anni ha concluso il 60% dei punti programmatici, inerenti gli assessorati stessi, obiettivi raggiunto con il supporto e l’aiuto delle persone appartenenti al gruppo di Alleati.

Quindi viene spontaneo chiedersi il perché di questo rimpasto.

Lascio la risposta a chi vorrà leggerci.

Ci riserviamo il diritto, ove ve ne fosse la necessità, di documentare ampiamente tutte le azioni subite in questi anni.

Laura Serino

Alleati per Albizzate