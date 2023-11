La scuola di karate Shorei Shobukan di Legnano si presenta

Il “vento d’oriente” ritorna a soffiare a Legnano grazie alla scuola di karate Shorei Shobukan in collaborazione con PGS e NIA International Academy Italia.

È un appuntamento che ormai si ripete ogni anno, trasformando la città legnanese in un punto di ritrovo per molti maestri nazionali e internazionali desiderosi di condividere il loro bagaglio culturale e marziale.

«Lo Shorei Shobukan vi invita sabato 11 novembre dalle 15 alle 18 e – spiegano gli organizzatori – domenica 12 novembre dalle 10 alle 13 a respirare un po’ il vento d’oriente».

I Docenti per la lezione multidisciplinare sono:

Sensei Andreani dello Shorei Shobukan per il karate Goju-ryu di Okinawa;

Sensei Bicutri, responsabile italiano Karate Jutsu P.G.S;

Sensei Bremant, fondatore della scuola di Nunchaku International Academy;

Sensei Enea, responsabile nazionale di Nunchaku Nia Italia.

Per iscrizioni andare sul sito di PGS Lombardia al seguente link:

https://www.pgslombardia.org/arti-marziali/portale-doriente-21_22

È in programma un’altra giornata di incontri. Il 26 novembre al Palaborsani di Castellanza la C.R PGS Lombardia, in collaborazione con Team Pantere Shorei Shobukan, organizza una competizione riservata agli atleti under 12 (in mattinata, dalle 9), e una competizione riservata a tutti i livelli invece nel pomeriggio, dalle 15.

Di seguito sono allegate le locandine degli eventi: