La Varesina avanza in Coppa Italia, Spilli: “Vittoria che ci inorgoglisce”

La Varesina batte 3-0 la Pro Palazzolo e stacca il pass per i quarti di Coppa Italia di Serie D. Al termine della gara di Venegono Superiore, a commentare la prestazione delle fenici è mister Marco Spilli: «È chiaro che vincere con tanti giovani ci inorgoglisce perché significa che permettiamo loro di allenarsi bene. Li ripaga dei sacrifici fatti in allenamento nonostante abbiano giocato meno; fa bene anche a loro perché significa che stanno lavorando sulla strada giusta. La gara di Caldiero non lo catalogo come un ko perché abbiamo fatto una buona partita pagando un errore. Ogni volta però questi ragazzi sanno correggersi, dimostrando che stiamo facendo un processo di crescita. Anche oggi mi è piaciuta molto la personalità della squadra, soprattutto di alcuni giovani. Gatti è un giocatore che se nei prossimi anni non andrà in Lega Pro c’è qualcosa che non va».

L’avversario del prossimo turno – il 14 febbraio 2024 – sarà l’Union Clodiense, squadra di Chioggia, ma non si sa ancora chi avrà il fattore casalingo. «Ora ce l’andiamo a giocare – prosegue l’allenatore rossoblù -, sempre con lo stesso spirito. Cercherò di gestire il gruppo al meglio possibile, anche perché in difesa siamo corti e almeno fino alla fine del 2023 avremo fuori Robbiati e Cosentino. Domenica sarà il Legnano, una gara piena di insidie, poi arriveranno le trasferta più belle (Brusaporto e Piacenza, ndr), nelle quali servirà la voglia di lottare centimetro dopo centimetro. Venerdì aprirà la finestra di mercato invernale e se ci saranno occasioni può essere che la società possa fare qualcosa. Davanti non toccheremo nulla perché va benissimo così, dietro al momento siamo un po’ corti e valuteremo se muoverci».