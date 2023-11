Mangano amaro ma a testa alta: “Questa Pro Patria voleva passare il turno”

COLOMBO 1 «Posso dirmi soddisfatto: siamo stati bravi a rimettere in carreggiata una partita che per come si era messa subito all’inizio poteva portare il rischio di fare qualche figura “non troppo bella”. Abbiamo trovato i gol, abbiamo avuto delle belle occasioni, almeno fino ai supplementari quando siamo arrivati cotti: abbiamo provato con le unghie e con i denti. Si vedeva a occhio nudo che ne aveva di più il Vicenza».

COLOMBO 2 «Sabato in campionato cambieremo sicuramente più di qualcosina. Oggi ho dato spazio a due/tre ragazzi del nostro settore giovanile. Sono soddisfatto di come hanno approcciato la partita: non sempre è facile venire in stadio così e affrontare una squadra forte, che per i ragazzi è comunque una bella esperienza».

COLOMBO 3 «Come ho detto ai ragazzi negli spogliatoi, sono comunque orgoglioso della forza che ha mostrato la squadra: tutti insieme siamo riusciti a difenderci, a ripartire e avere le nostre occasioni. Non capita a tutte le squadre che vengono qua a Vicenza. Per fare prestazioni così servono forze mentali».

MANGANO 1 «Nel mio piccolo sono contento di aver dato una mano alla squadra. Purtroppo il risultato non è girato dalla nostra parte e ne siamo dispiaciuti».

MANGANO 2 «Abbiamo avuto una buona reazione a un approccio sbagliato. Ci deve servire da lezione: è una cosa che abbiamo già sbagliato nelle passate gare. Per noi che giochiamo meno in campionato la coppa è un’opportunità: ci tenevamo, eravamo venuti qua per passare il turno, ma la partita è andata così».

LA CRONISTORIA DEL MATCH E IL TABELLINO: