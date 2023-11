La Pro Patria rimonta il doppio svantaggio ma il Vicenza passa ai supplementari

La corsa della Pro Patria in Coppa Italia si ferma al secondo turno. Al Menti di Vicenza i padroni di casa vincono di misura per 3 a 2 ai tempi supplementari ed eliminano così i tigrotti di Busto Arsizio dalla competizione.

Una gara rocambolesca, le cui sorti dopo appena 11 minuti sembravano già indirizzata verso i veneti del Lane Rossi, forti del doppio vantaggio grazie alle reti di De Col (da corner al 6′) e dell’attaccante Rolfini, che glaciale al 11′ davanti a Mangano trova la seconda marcatura personale.

Nella ripresa anche alla Pro Patria bastano tuttavia sempre 5 minuti per ristabilire la parità: tra il 51′ e il 56′ prima con Citterio (due gol in due partite in Coppa, dopo il match-winner di Mantova) e poi con quello che forse era il gol più atteso dai tifosi bustocchi: la rete di Sean Parker. Dagli undici metri (rigore procurato da Pitou) l’ariete bianco-blu riassapora la gioia del gol dopo un difficile anno di stop a causa dell’infortunio al crociato nell’estate 2022.

Inizia poi la girandola di cambi (5 per parte) e i tempi supplementari: entrambe le squadra hanno la possibilità per colpire. Alla fine sarà Tronchin a chiudere i conti a favore dei veneti a ridosso del quarto e ultimo parziale di gioco, con la Pro Patria che proverà a reagire ancora una volta, ma la rete del 3 a 3 di Stanzani – che avrebbe mandato il match ai rigori – viene annullata dal direttore di gara per un fallo commesso dall’attaccante.

Proprio come la scorsa stagione (contro l’Alessandria), anche quest’anno la Pro Patria saluta la Coppa Italia di categoria ai supplementari, a pochi minuti quindi dalla fase nazionale. Sabato il rematch in campionato, sempre contro il Vicenza, sempre al Romeo Menti. I tigrotti hanno la possibilità per dire ancora la loro e provare a fare punti.

LA CRONISTORIA DEL MATCH E IL TABELLINO