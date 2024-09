Doppio test casalingo per la Eurotek. Il premio “Carlo Gobbi” a Giorgio Ferrario

A due settimane dal via del campionato la Eurotek Busto Arsizio affronta un doppio test sul campo amico della E-Work Arena contro due squadre che saranno avversarie delle Farfalle nel prossimo campionato di Serie A1, torneo presentato questa mattina a Courmayeur. Un vernissage a cui hanno preso parte anche il presidente Giuseppe Pirola e la capitana Giuditta Lualdi. Nella località valdostana la Lega Volley Femminile ha anche consegnato il premio “Carlo Gobbi” a Giorgio Ferrario (foto in alto), addetto stampa bustocco, per il miglior progetto di comunicazione della stagione 2023-24.

Tornando al volley giocato, sabato 21 settembre, dalle ore 17, la Uyba affronterà in amichevole la Reale Mutua Fenera Chieri, formazione ricca di ex. Tra le ambiziose piemontesi di coach Giulio Cesare Bregoli ci sono infatti Spirito, Omoruyi, Carletti, Buijs e Zakchaiou. La partita sarà a ingresso gratuito per i tifosi.

Il giorno successivo, domenica 22, va invece in scena la Macron Cup: la Eurotek darà il benvenuto al Volley Bergamo di coach Carlo Parisi – il tecnico che portò lo scudetto a Busto – e della ex di turno Vittoria Piani. In questo caso si gioca dalle ore 18 con biglietto di ingresso a posto unico fissato in 5 euro.

«Quelle con Chieri e Bergamo saranno due partite che ci serviranno molto perchè le affronteremo durante il campionato e sarà dunque importante misurarsi con loro – spiega alla vigilia Rebecca Piva – La preparazione di tutte le squadre è sempre più avanzata e anche per questo mi aspetto in questo week-end un livello più alto rispetto alle partite disputate in precedenza: sarà interessante vedere come la squadra si adatterà a questo stato superiore. Ci stiamo allenando tanto e bene in vista del campionato, anche la tappa di Sondrio è stata importante: credo che siamo cresciute e soprattutto abbiamo capito dove possiamo e dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più».