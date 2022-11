Uno Pro Patria stremata alza bandiera bianca ai supplementari: l’Alessandria si aggiudica il turno

Termina l’avventura della Pro Patria in Coppa Italia. A Busto Arsizio i tigrotti bianco-blu continuano a lottare senza riuscire a uscire dal delicato momento che li vede alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, quest’oggi – mercoledì 2 novembre – maturata ai tempi supplementari nel match infrasettimanale di Coppa. (Servizio fotografico di Roberta Corradin)

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Alessandria 4 di 35

A festeggiare, dopo 120′ di battaglia, è infatti l’Alessandria: i Grigi Piemontesi hanno trovato due volte il vantaggio, prima su rigore con Martignago a fine primo tempo e poi quello decisivo con Ascoli, all’inizio del primo tempo supplementare. Nel mezzo uno spettacolare gol in rovesciata di Castelli in pieno recupero, ma non è bastato a risollevare le sorti della Pro Patria, troppo stanca per poter recuperare nuovamente lo svantaggio.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO

PAGELLE DI COPPA: Mangano 5.5, Perotti 6.5, Sportelli 6, Vaghi 5.5 (dal 78′ Saporetti 6); Citterio 5,5, Vezzoni 5.5 (dal 59′ Pitou 6.5), Piran 6, Gavioli 6 (dal 59′ Ferri 6), Olivieri 6+ (dal 78′ Nicco 5.5); Castelli 6.5 (dal 106′ Sassaro), Charkir 5.5 (dal 59′ Piu 6).