Studenti dell’istituto geometri di Varese in visita al cantiere della palestra di arrampicata a San Fermo

Lezione sul campo questa mattina per una trentina di alunni e alunne dell’Istituto Cat Daverio Casula Nervi di Varese (ex scuola per Geometri).

I ragazzi hanno fatto visita al cantiere del nuovo impianto sportivo di arrampicata che si sta realizzando nel quartiere di San Fermo, a fianco al grande Polo Scolastico in costruzione grazie ai fondi del PNRR. Ad accompagnarli il sindaco Davide Galimberti, l’assessore allo Sport Stefano Malerba, il vice presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Varese, Alessandro De Lillo, gli operatori e un dirigente dell’Azienda Salewa.

«La trasformazione della città può avere ricadute positive anche sulla formazione degli studenti varesini – dice il sindaco Davide Galimberti – come accaduto in altre situazioni in cui abbiamo coinvolto le scuole cittadine, anche per gli interventi in atto a San Fermo abbiamo promosso una partecipazione diretta degli studenti. Siamo dunque molto contenti di aver incontrato oggi l’istituto geometri di Varese. L’obietto era quello coinvolgerli in un grande cantiere per dare loro la possibilità di conoscere le ultime tecniche di costruzione che potranno poi applicare anche nella loro carriera».

Tanti i temi emersi dal confronto tra progettisti e gli studenti, dai temi architettonici ed energetici a quelli sociali e sportivi. I ragazzi così hanno potuto toccare con mano come si sviluppa un cantiere complesso come quello di San Fermo, nei giorni in cui gli operai sono al lavoro nel montaggio della struttura che ospiterà uno sport in grande crescita come l’arrampicata. È stato anche un modo per gli studenti di conoscere gli interventi che le amministrazioni pubbliche stanno portando avanti, soprattutto in questo periodo di grandi trasformazioni in corso grazie alle risorse del PNRR.

«Da settembre – spiega l’assessore Stefano Malerba – Varese avrà una nuova struttura di eccellenza per uno sport in grande crescita. In questi anni abbiamo fatto molto per realizzare centri sportivi innovativi e quello di San Fermo si aggiunge agli impianti cittadini che aumentano la vocazione sportiva di Varese».

A incuriosire gli studenti è stata anche la presentazione fatta dal dirigente del Comune Giorgio Bellocchi e dal responsabile del procedimento, l’architetto Alessandro Mora, del progetto complessivo sul quartiere di San Fermo, che oltre ad un nuovo impianto sportivo vedrà la nascita di un grande polo scolastico grazie alla realizzazione di strutture moderne e innovative. Una rigenerazione che vedrà protagonista il quartiere grazie a nuovi centri per la formazione, l’educazione e lo sport. Oltre al rilancio anche in termini di vivacità grazie alla presenza di impianti sportivi che richiameranno utenti anche da fuori Varese.

«Oggi i nostri studenti hanno avuto l’occasione di avvicinarsi in modo più diretto alla professione del geometra – ha detto il professore dell’Istituto Cat di Varese, Gianluca Lanzo – Grazie alla visita organizzata nel cantiere di questo intervento, gli studenti hanno potuto vedere con i loro occhi come si sviluppa la realizzazione di un grande progetto, analizzando diverse tematiche da quella strutturale a quella energetica ma con uno sguardo anche sulle ricadute sociali. quartiere e per Varese».