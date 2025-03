Sciopero del trasporto pubblico venerdì 21 marzo, ecco chi aderisce e chi no

Venerdì 21 marzo i sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero a livello nazionale. A Varese Autolinee Varesine ha comunicato che lo sciopero non coinvolge la società e che il servizio sarà regolare.

A Milano invece Atm avverte che le linee non sono garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Il personale viaggiante per i servizi extraurbani ed urbani di Busto Arsizio – Saronno – Legnano – Rho, Seregno potrà aderire creando un disservizio agli utenti. Le fasce di garanzia sono dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 15,30.

Motivazioni dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato per “Aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL; blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL”.