Nei boschi di Venegono Superiore con due etti di hascisc, condannato

Di sè ha detto di essere un bracciante agricolo che lavora in nero, una persona che vive del suo lavoro anche nelle zone boschive del Varesotto.

Ma quanto contestato ad un 47enne marocchino arrestato a Venegono Superiore qualche settimana fa dai carabinieri è lo spaccio di hascisc: 200 grammi ne trovarono i militari durante una recente battuta nei boschi dei pusher. Giovedì la sentenza con rito abbreviato (quindi ridotta di un terzo, nella pena): un anno e sei mesi di reclusione, 4000 € di multa.

L’uomo è risultato essere in Italia da parecchio tempo, irregolare almeno da 28 anni, è stato sottoposto per ben tre volte al procedimento di espulsione, mai eseguito. Ora rimane in carcere, difeso dall’avvocato Jenny Cantù.