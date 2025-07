“Mandate in vacanza tutto, ma non lo sport”

NOTIZIARIO UISP del 16 luglio 2025

(d. f.) Con questo numero del notiziario e con i due articoli sullo Spring Sailing Team e sulla asd Palla.C.e.R.Va. si conclude la stagione 2024-25 dello speciale UISP su VareseNews. Le notizie sullo “sport per tutti” torneranno dopo le vacanze estive: da parte del nostro giornale ringraziamo Adriana e tutto lo staff di Uisp Varese per questa collaborazione sempre molto interessante.

BUONA ESTATE – Il saluto di Rita Di Toro, presidente Uisp Varese

.

Cari Soci e Amici della UISP,

con l’arrivo dell’estate le nostre attività sportive si prendono una piccola pausa, offrendoci un prezioso momento per guardare indietro con orgoglio ai traguardi raggiunti e per ricaricare le energie in vista delle nuove sfide che ci attendono. È stato un anno straordinario, ricco di entusiasmo, sorrisi, impegno e tanta voglia di stare insieme. Tutto questo è stato possibile grazie a voi: ai nostri soci, ai volontari, agli educatori

sportivi, alle famiglie e a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso speciale ogni singolo momento.

Vi ringraziamo di cuore per aver camminato (e corso!) con noi in questo percorso condiviso. Ora è tempo di rallentare un po’, di godersi il sole, il mare, la montagna o semplicemente il relax, in compagnia delle persone care. Vi auguriamo delle vacanze estive serene, rigeneranti e piene di momenti felici. Speriamo possiate dedicare tempo alle vostre passioni, a ciò che vi fa stare bene e che vi riempie il cuore.

Anche durante l’estate, però, non dimentichiamoci del benessere! Basta poco per mantenersi attivi e in forma: una passeggiata al tramonto, un tuffo in acqua, qualche esercizio all’aperto… piccoli gesti che ci aiutano a sentirci bene, dentro e fuori. Presto torneremo con nuove attività, progetti ed energie rinnovate.

Nel frattempo, godetevi ogni istante: ve lo meritate!

I nostri corsi di ginnastica dolce ripartiranno a ottobre, pronti a offrirvi un ambiente sereno e accogliente dove prendersi cura del proprio benessere. La ginnastica dolce è ideale per migliorare la flessibilità, la coordinazione e la tonicità muscolare in modo delicato e piacevole. Vi invitiamo a prepararvi per il rientro, mantenendo una leggera attività fisica durante l’estate. Questo faciliterà la ripresa degli esercizi e vi

permetterà di godere appieno dei benefici dei nostri corsi.

Uisp chiuderà dal 4 al 25 agosto compresi, riapriremo martedì 26. In attesa di rivederci, vi auguriamo un’estate ricca di serenità e benessere.

Buone vacanze a tutti!

Con affetto, Rita Di Toro Presidente UISP Varese

SPORT E INCLUSIONE – Le squadre premiate in Comune a Varese

Polisportiva Giubiano Volley. ASD Varese Basket School. ASD Varese Academy Basketball. ASD Varese Young Eagles. ASD Rugby Varese. ASD Pallacanestro Bizzozero. ASD Orma. Queste sono le realtà sportive varesine affilate alla Uisp che, insieme ad altre, durante la stagione sportiva 2024/25, hanno aderito alla nuova iniziativa “Sport per tutti” messa in campo dal Comune di Varese.

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di consentire ai nuclei famigliari in difficoltà, con Isee fino a 20mila, l’accesso gratuito ai corsi sportivi proposti dalle associazioni e società sportive della città. Le associazioni, a loro volta, hanno potuto usufruire di riduzioni tariffarie sull’utilizzo degli impianti in concessione, in base al numero di quote gratuite messe a disposizione. «Abbiamo messo a sistema e favorito ulteriormente quanto alcune realtà mettevano già in pratica. Inclusione, rispetto, solidarietà, lealtà: sono questi i valori dello sport – ha aggiunto l’assessore allo Sport Stefano Malerba -. Valori che queste società e associazioni sportive hanno pienamente messo in atto aderendo all’iniziativa, dimostrando che lo sport è anche uno strumento di

crescita personale e sociale, con la capacità di creare una comunità più coesa e giusta».

VELA – “Spring” seconda in Alto Garda

L’Alto Garda ha regalato a Spring Sailing Team una tappa straordinaria, con due giornate di vela ad altissimo livello. Una “Ora” tesa e imprevedibile ha permesso lo svolgimento di ben 6 prove tra venerdì e sabato, con vento vero e adrenalina pura. «Dopo un primo giorno più incerto, sabato siamo tornati in acqua con grinta,

determinazione e velocità, conquistando ottimi parziali che ci hanno proiettato al secondo posto della classifica generale – dice Alessandro Molla, fondatore e timoniere – Purtroppo, l’ultima giornata non ha rispettato le aspettative: condizioni meteo troppo variabili non hanno permesso lo svolgimento delle regate finali. Peccato, perché avremmo voluto giocarci fino in fondo la battaglia con gli amici di @diva__rs21, a cui

vanno i nostri complimenti per la vittoria. Chiudiamo quindi con un secondo posto che ci riempie di soddisfazione, conferma la nostra solidità e ci dà energia per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Ora ci aspetta una lunga pausa di preparazione per l’evento clou dell’anno: il Campionato del Mondo a settembre, nelle splendide acque di Porto Rotondo. Sarà lì che daremo tutto». Forza Viva Spring!