La vela del futuro ha il vento in poppa

Lo Spring Sailing Team, affiliato alla UISP, nasce nel 2007 dalla passione di Alessandro Molla, con l’obiettivo ambizioso di competere ai massimi livelli della vela nelle Classi Monotipo, dove l’abilità e la perfetta sintonia dell’equipaggio sono la chiave del successo.

Negli anni, il team ha collezionato trionfi significativi, tra cui spiccano la vittoria del Campionato Italiano J/70 e del Circuito Italiano nel 2022, a cui si aggiungono podi costanti nelle stagioni successive. Ma al di là delle medaglie, la loro più grande vittoria risiede nel modo in cui navigano: con un profondo e tangibile rispetto per il mare e una visione che punta dritta al futuro della vela.

Questa stagione segna una rivoluzione per il team: lo Spring Sailing Team gareggia con una RS21, riconosciuta globalmente come l’imbarcazione più sostenibile al mondo. L’RS21 è considerata essere manifesto vivente di un nuovo approccio allo sport e all’ambiente. E’ costruita con materiali ecologici e riciclabili, dotata di un innovativo motore elettrico retrattile a zero emissioni, è progettata per ridurre al minimo l’impronta ecologica senza sacrificare un briciolo di prestazioni o divertimento. È il nuovo standard della vela, dove la pura passione per il mare si fonde con la responsabilità verso il nostro prezioso pianeta.

In questo cammino verso uno sport più consapevole, lo Spring Sailing Team trova un alleato fondamentale nella UISP (Unione Italiana Sport Per tutti). L’adesione dello Spring Sailing Team ai principi della RS21 si sposa infatti con la missione della UISP di diffondere una cultura sportiva che guarda al futuro e al benessere collettivo.

Nel vivo del Circuito Italiano RS21, ogni singola tappa si sta rivelando una battaglia avvincente ed emozionante. L’Act 1 a Sferracavallo, che corrispondeva con l’esordio assoluto in questa nuova Classe, ha visto il team ottenere un solido sesto posto in una flotta incredibilmente agguerrita, un ottimo inizio in un contesto di rara bellezza. L’Act 2, ancora a Sferracavallo, ha regalato al team una vittoria assoluta epica. Nonostante un inizio difficile con due partenze anticipate (OCS), lo Spring Sailing Team ha dimostrato la sua vera forza: restare unito, lavorare sodo e credere nella rimonta fino all’ultimo respiro. Questo li ha portati al primo posto, riempiendoli di un orgoglio indescrivibile!

La terza tappa a Rimini, l’Act 3, purtroppo non è andata come sperato a causa delle condizioni complesse, ma la costanza incredibile dimostrata nelle regate precedenti mantiene salda la terza posizione nella classifica generale del Circuito Italiano.

Al centro di ogni successo dello Spring Sailing Team c’è un gruppo di velisti eccezionali, legati da una passione profonda e da una voglia inesauribile di superarsi. C’è Alessandro Molla, timoniere e fondatore, motore del progetto, con un palmarès di tutto rispetto nelle Classi Monotipo. Pietro Corbucci, il randista, un veterano delle regate internazionali, con numerosi titoli italiani, europei e mondiali che parlano da soli. Nicholas Dal Ferro, il tailer, un marinaio di grande esperienza, con una solida base cantieristica e molteplici titoli all’attivo. Branko Brcin, il tattico, riconosciuto come uno dei più grandi talenti della vela europea, vincitore di innumerevoli trofei internazionali. E infine, Tommaso Pavan, il team manager, da oltre dieci anni al fianco di Alessandro, con cui ha condiviso i successi più memorabili. Il loro segreto è lavorare in perfetta armonia, spingendo al massimo in ogni singola regata, con la consapevolezza incrollabile che il rispetto reciproco e, soprattutto, per il nostro ambiente, sono le fondamenta di ogni vittoria.