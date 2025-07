La Uyba perde una stella, Rebecca Piva lascia Busto per Milano

Si chiude a metà luglio la stagione in maglia Uyba di Rebecca Piva. La schiacciatrice bolognese, 24 anni, era stato il “pezzo forte” della campagna di rinnovi annunciata al termine del campionato dal club di Busto Arsizio, ma il volleymercato è spietato e così, in piena estate, l’avventura biancorossa di Piva termina con un trasferimento rilevante.

La ormai ex Farfalla è infatti destinata a vestire la maglia del Vero Volley Milano, la principale contendente al trono di Conegliano. Il matrimonio tra Piva e il club ambrosiano era già ipotizzato per l’estate 2026, ma il passaggio – anche quello imminente – di Myriam Sylla al Galatasaray ha anticipato di un anno i tempi.

Liberato un posto in banda, il Vero Volley ha sondato il mercato e trovato sponda nella Uyba che avrebbe volentieri trattenuto Piva (nel 2024-25 ha realizzato 343 punti in 25 partite, 16a nella classifica punti/set di A1) ma che – vista la situazione – non ha fatto muro per mantenere la sua stella nell’organico a disposizione di coach Barbolini. (foto G. Alemani/Uyba)

Busto Arsizio infatti incasserà un buyout che si preannuncia piuttosto cospicuo (e anche Piva avrà uno stipendio superiore all’attuale) che la Eurotek Laica – questa la definizione ufficiale per la nuova stagione – dovrà però utilizzare nel modo giusto per sostituire un’atleta che in due anni ha contribuito in modo notevole alla crescita della squadra.

Di certo, il momento non è dei migliori per l’operazione, con la campagna abbonamenti varata da poco e già al centro di diverse critiche da parte dei tifosi, a partire dagli AdF (Amici delle Farfalle), il nucleo di supporters storicamente più caldo, organizzato e vicino alla squadra. Chiedere di abbonarsi dopo la cessione della giocatrice simbolo è una “salita” ulteriore che la società bustocca è costretta ad affrontare. Ma il mercato – vale per la pallavolo come per gli altri sport – ha meccanismi spietati e in questo momento la Uyba non può fare altro che rimboccarsi le maniche per non sbagliare la nuova schiacciatrice.