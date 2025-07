La Curva Adf contro la campagna abbonamenti della Uyba: “Ci sentiamo traditi”

Il lancio della nuova campagna abbonamenti della Uyba Volley per la stagione 2025/26 (leggi qui) ha provocato un’immediata e dura reazione da parte della “Curva AdF”, lo storico gruppo di tifosi che da anni anima il tifo biancorosso. Con un comunicato diffuso nelle scorse ore, gli AdF (Amici delle Farfalle) annunciano la decisione, «molto sofferta», di non rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione, lasciando intendere che la loro presenza sugli spalti potrebbe venire meno.

Al centro delle critiche, l’impostazione ritenuta «insensata e incomprensibile» della nuova politica di abbonamenti, che elimina la suddivisione per settori imponendo un prezzo unico. Una scelta che – secondo i tifosi – equipara di fatto il settore popolare della curva con quello più prestigioso del parterre sponsor/VIP, determinando un aumento significativo del costo per chi solitamente seguiva le partite dalla curva.

Il gruppo esprime anche forte amarezza per il mancato ascolto delle loro richieste: «Nonostante il tentativo fatto durante la riunione pre-stagionale richiesta da noi, abbiamo ricevuto solamente risposte negative. Ci sentiamo traditi da una società che non riconosce la fedeltà dimostrata dopo oltre 15 anni di dedizione, trasferte, sacrifici e passione sconfinata».

Nonostante l’annuncio del passo indietro, la Curva AdF non chiude completamente la porta a una possibile mediazione: «La nostra disponibilità al dialogo rimane comunque invariata», sottolineano. Il messaggio si conclude con un ringraziamento a chi ha sempre sostenuto il gruppo e un auspicio: quello di poter tornare a tifare la squadra “del cuore” in quella curva che, dicono, «è stata e speriamo che sarà ancora veramente bellissima».

Ciao a tutti, da oggi la “CURVA ADF” PROBABILMENTE NON ESISTERÀ PIÙ!!!

Questa difficile decisione è stata presa dopo l’uscita di quella che secondo noi è una INSENSATA ed INCOMPRENSIBILE campagna abbonamenti decisa dalla società…

Siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà di gestione e capiamo benissimo la necessità di un adeguamento dei prezzi dovuti anche dall’aumento dei costi; ma in primis, NON CAPIAMO come si possa pensare di poter paragonare l’abbonamento al settore sponsor/vip (parterre: scontato di oltre 50€) con quello nel settore tifosi (la curva: praticamente raddoppiato); troviamo assolutamente SCORRETTO il modo in cui ci è stata presentata questa proposta: con le cose già di fatto decise e senza la possibilità di trovare una mediazione (nonostante il tentativo fatto durante la riunione pre-stagionale, richiesta da noi, nella quale alle nostre richieste di adeguamento per gli abbattimenti abbiamo ricevuto solamente risposte negative);

ci sentiamo TRADITI da una società che NON ci riconosce nemmeno la fedeltà dimostrata dopo oltre 15 anni di Dedizione, di Trasferte, di Sacrifici, di Passione Sconfinata ed Incondizionata, ma che fondamentalmente ci sta trattando come il primo venuto (nonostante le bellissime parole e le promesse fatte la scorsa stagione e ad oggi non rispettate)…

Per questi principali ma anche per altri motivi, e di comune accordo tra tutti noi, salvo qualche fondamentale ripensamento da parte della società (la nostra disponibilità al dialogo rimane comunque invariata), abbiamo quindi deciso che NON RINNOVEREMO L’ABBONAMENTO!!!

Una decisione Molto, ma Molto Sofferta che, oltre a noi, penalizza anche coloro che in fin dei conti non hanno colpe, ovvero la SQUADRA…

Ci sentiamo comunque in dovere di ringraziare coloro che fino ad ora hanno Veramente Creduto in Noi, permettendoci di essere presenti ovunque (nelle nostre possibilità) e per averci permesso di essere parte di quella che era una Bellissima e Grande FAMIGLIA e soprattutto di fare la cosa che a NOI TUTTI piace fare, ovvero TIFARE la nostra SQUADRA DEL CUORE; mentre per altri evidentemente ora siamo diventati solamente un PESO!!!

Teniamo comunque a precisare che la nostra volontà resta quella di voler continuare a far parte di questo gruppo che è la UYBA e vorremmo continuare ad essere il SETTIMO UOMO in campo che a volte riesce anche a fare la Differenza…

Nella nostra nuova casa, la CURVA ADF, ci siamo davvero divertiti un sacco, e vorremmo continuare a farlo perché è stato e speriamo che sarà ancora veramente bellissimo!!!

– Il Gruppo AdF –