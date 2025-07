Uyba Volley lancia la campagna abbonamenti 2025/2026: al via il progetto “B300”

La UYBA Volley ha presentato ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, con il concept “B300”, ispirato al codice identificativo di Busto Arsizio. Un richiamo all’identità cittadina e all’appartenenza, che intende abbracciare non solo chi vive in città, ma tutti i sostenitori della squadra, a prescindere dalla provenienza geografica.

“Essere un B300 non è una questione anagrafica, è un’identità, un senso di appartenenza, una scelta di cuore”, afferma la società.

L’invito è rivolto a tutti coloro che condividono i valori della squadra, che seguono le partite con passione e che si sentono parte di una comunità sportiva sempre più attiva e coinvolta.

Rinnovo dell’e-work Arena e novità logistiche

La stagione 2025/26 coinciderà con un’importante novità: l’e-work arena, sede delle gare casalinghe della UYBA, sarà completamente rinnovata. Tutti i 3600 posti saranno numerati, con l’obiettivo di migliorare il comfort, la fruibilità e la sicurezza per il pubblico. I nuovi spazi offriranno un ambiente più moderno e funzionale, pensato per garantire una visione ottimale e una migliore gestione degli accessi.

Prezzi e tipologie di abbonamento

Per la stagione in arrivo è stata introdotta una tariffazione semplificata: l’arena sarà un settore unico con un unico prezzo.

Abbonamento ALL INCLUSIVE (tutte le gare, playoff compresi): 150 euro

Biglietto singola partita: 15 euro (con variazioni per match di cartello: Novara, Milano, Conegliano, Scandicci)

Under 12: ingresso gratuito (sia con abbonamento sia con biglietto singolo)

Promozioni per scuole e società sportive

La società conferma anche le agevolazioni per i gruppi giovanili:

Ingresso gratuito in curva per ragazze e ragazzi delle scuole e delle società sportive (esclusi i big match)

Accompagnatori adulti: ingresso a pagamento (15 euro ciascuno)

Prenotazioni: via email a tickets@volleybusto.com

Date, modalità e punti vendita

Rinnovi abbonamenti

Dal 17 luglio al 12 settembre

Per abbonati a settori numerati: conferma del posto tramite codice TLITE

Per abbonati a settori non numerati: scelta del posto con il codice di accesso della vecchia tessera

Nuovi abbonamenti: Dal 16 settembre

Dove acquistare:

Sede UYBA – e-work arena (via Maderna)

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30 Aperture straordinarie al mattino (10.00 – 12.00): 17, 22 e 24 luglio Chiusura estiva: 12-15 agosto

Online: su VivaTicket.com (ritiro della tessera fisica e dei buoni in cassa accrediti alla prima giornata casalinga)

Abbonamento SuperVIP

Disponibile esclusivamente in sede, al costo di 500 euro, include:

Ingresso a tutte le partite

Ingresso dedicato e parcheggio riservato

Accesso alla sala hospitality

Maglia ufficiale UYBA

Partecipazione a un evento esclusivo con la squadra

Iniziativa “Porta un amico”

Gli abbonati che convinceranno un nuovo tifoso (mai abbonato in precedenza) a sottoscrivere l’abbonamento riceveranno in omaggio una maglia gara originale UYBA 2024/25, indossata nelle partite contro Milano e Novara. Promo valida fino a esaurimento scorte, solo per acquisti in sede a partire dal 17 luglio

Sconti e vantaggi con la tessera

Ogni abbonato riceverà una serie di convenzioni con partner locali e nazionali:

Doppio Malto Legnano: 20% su pranzo/cena

Tigros: 3% di sconto (con registrazione sul sito)

Motorola: 15% di sconto online

Clinica San Carlo Busto Arsizio: 10% su tutte le prestazioni

E-Like: 30 euro di sconto su ogni fornitura di energia/gas

I buoni verranno distribuiti insieme alla tessera per chi acquista in sede, oppure ritirati alla prima gara casalinga per chi acquista online.

Abbonamento con assicurazione inclusa

Grazie alla collaborazione con Wide Group, la tessera stagionale include un’assicurazione gratuita: nel caso in cui l’abbonato debba rinunciare a una partita per motivi validi (malattia, infortunio, impegni lavorativi inderogabili, danni all’abitazione, convocazioni giudiziarie, guasti al veicolo), il costo della singola gara verrà rimborsato. I dettagli saranno forniti via email a ogni abbonato.

Iniziativa social

I tifosi che lo desiderano potranno ricevere una versione personalizzata della locandina della campagna con la propria foto, realizzata dallo staff media della UYBA.

Per ulteriori informazioni: tickets@volleybusto.com