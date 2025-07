Ritorna il traffico in tilt nella zona di Largo Flaiano per i lavori in via Gasparotto a Varese

È caos traffico nella zona di Largo Flaiano a Varese, dove da venerdì 11 luglio – ma i lavori sono entrati nel vivo solo all’inizio della settimana seguente – sono in corso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete del gas. L’intervento proseguirà almeno fino a venerdì 19 luglio e interessa due tratti cruciali per la viabilità cittadina: via Gasparotto, nel tratto che va dall’intersezione con viale Borri fino alla scalinata che porta nel viale, e viale Borri, tra via Guicciardini e via Catalani.

Pur non trattandosi di una chiusura totale, l’ordinanza comunale prevede l’istituzione di un senso unico alternato assistito da movieri e il limite massimo di velocità ridotto a 30 chilometri orari. Le fasce orarie di intervento sono comprese tra le 9:00 e le 17:00 e tra le 20:00 e le 6:00. Le restrizioni alla circolazione, unite alla posizione strategica dell’area coinvolta, stanno però generando pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

Il traffico in realtà è “ondivago”: nei momenti migliori la situazione non cambia rispetto al normale ma nei momenti peggiori la circolazione risulta congestionata su più fronti. In uscita dalla città si registrano lunghe code in via Magenta e via Piave, mentre in entrata la situazione è critica a partire da via Cartabbia, dove il traffico si blocca già all’altezza del semaforo con via Tasso. In alcune fasce orarie la sola percorrenza della salita di via Gasparotto ha richiesto tra i quindici e i venti minuti.

A testimoniare le difficoltà sono i dati di Autolinee Varesine, che segnalano ritardi significativi (anche 15-20 minuti di percorrenza in via Gasparotto) sulle corse e riferisce di aver dovuto deviare alcuni autobus extraurbani sul raccordo autostradale, con uscita nei pressi dell’Esselunga per lasciare la città, e rientro da via del Nifontano e Bosto, nel tentativo di aggirare i blocchi stradali.

L’ordinanza prevede inoltre che, in caso di criticità notturne, il traffico diretto verso viale Borri possa essere deviato su viale Europa, escludendo però da questa deviazione i mezzi di soccorso, di polizia e i trasporti pubblici.

Si invitano dunque gli automobilisti a evitare la zona, se possibile, o comunque a pianificare con attenzione i propri spostamenti, considerando i tempi di percorrenza molto dilatati. Salvo proroghe, il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine della settimana.