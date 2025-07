Tutti i progetti sociali e culturali finanziati da Fondazione Comunitaria del Varesotto per oltre 850mila euro

Sono 63 i progetti approvati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito dei bandi 2025 “Interventi Sociali” e “Arte e Cultura”, per un totale di oltre 850.000 euro assegnati a più di 100 enti non profit della provincia. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un percorso strutturato di accompagnamento e co-progettazione con il territorio.

Un approccio che unisce erogazione e supporto

La strategia adottata dalla Fondazione – guidata dal presidente Federico Visconti – ha messo al centro la qualità delle proposte, la collaborazione tra enti e il radicamento locale. Non solo sostegno economico, ma anche affiancamento tecnico e mentoring: un percorso che ha incluso tre incontri pubblici, un ciclo formativo online, oltre 80 ore di accompagnamento e 20 sessioni individuali per rafforzare la capacità progettuale degli enti.

Progetti per la comunità

I 63 progetti finanziati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto nel 2025 rappresentano un ampio spettro di interventi a favore della comunità. Tra le proposte sostenute ci sono attività educative per minori, doposcuola e percorsi formativi, progetti di inclusione per persone con disabilità o fragilità, iniziative per il reinserimento sociale di detenuti, spazi di ascolto e sostegno psicologico per giovani e famiglie, azioni di socializzazione per anziani e attività intergenerazionali. Sul fronte culturale, sono stati premiati festival musicali, teatrali e artistici, laboratori per ragazzi, eventi itineranti nei piccoli comuni, percorsi di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e progettualità legate alla rigenerazione urbana. Quasi 30 progetti sono stati presentati da partenariati tra più enti, a dimostrazione di un forte orientamento alla collaborazione e al lavoro in rete sul territorio.

Secondo il segretario generale Massimiliano Pavanello, «questi progetti parlano di comunità, promuovono inclusione, benessere, partecipazione e innovazione. Mettono al centro le persone, le reti e i luoghi».

Bandi ancora aperti e nuove opportunità

Il sostegno della Fondazione non si ferma qui. Per il 2025 sono ancora disponibili oltre 750.000 euro attraverso nuovi bandi, pensati per rispondere a sfide specifiche:

Progetti della comunità – Linea 1 e 2, dedicati a reti di welfare e realtà emergenti

Cultura motore di sviluppo, in collaborazione con la Camera di Commercio

30 Giorni per Donare, legato al Mese della Filantropia

Tesori nascosti, per piccoli interventi di restauro

3 Sfide per 3 Comunità, per la costituzione di fondi locali

Vivai, per iniziative giovanili tra i 14 e i 25 anni

In autunno partirà anche “Talento e Futuro”, nuovo programma strategico rivolto a giovani meritevoli, sostenuto da mecenati locali per offrire esperienze formative e professionali di eccellenza in Italia e all’estero.