“R-Estate in cella” sarà prsente anche Varese all’incontro di Monza delle Camere Penali per denunciare l’emergenza carceri

Un incontro pubblico per rompere il silenzio e accendere i riflettori sulla realtà carceraria lombarda e nazionale. Si terrà giovedì 17 luglio alle ore 10, sotto i portici dell’Arengario di Monza, la manifestazione “R-Estate in cella – Il tema caldo del carcere”, promossa dal coordinamento delle Camere Penali del distretto della Corte d’Appello di Milano, tra cui anche la Camera Penale di Varese.

L’iniziativa nasce con l’intento di denunciare le gravi criticità del sistema penitenziario: sovraffollamento, strutture fatiscenti, carenza di personale e condizioni spesso disumane in cui versano i detenuti. Un’emergenza civile che non può più essere ignorata.

Nel corso della mattinata sono previsti interventi di avvocati penalisti, rappresentanti delle istituzioni, esponenti della società civile e testimonianze dirette. L’obiettivo è quello di promuovere consapevolezza e stimolare una riflessione pubblica aperta e partecipata, al di là di stereotipi e indifferenza.

La mattinata si articolerà attraverso interventi, testimonianze dirette e momenti di confronto, con lo scopo di promuovere consapevolezza, partecipazione e responsabilità collettiva. Saranno coinvolti rappresentanti delle istituzioni, dell’avvocatura e della società civile, ma sarà dato spazio anche ai cittadini che vorranno offrire un contributo di riflessione o esperienza.

L’evento si configura come un invito a superare pregiudizi e indifferenza, per guardare “oltre i muri” delle carceri e riconoscere la dignità e i diritti fondamentali delle persone detenute, spesso costrette a vivere in condizioni di estrema fragilità e marginalità.

«Invitiamo tutti i cittadini e non solo i colleghi nostri associati a partecipare numerosi alla manifestazione perché si tratta di un evento condiviso da tutte le Camere Penali del distretto della nostra Corte di Appello (Lombardia Occidentale) e riveste un’importanza particolare», spiega l’avvocato Elisabetta Bertani presidente delle Camere Penali di Varese.