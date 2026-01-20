Varese News

Scontro fra tre auto sulla Saronno-Monza a Bovisio Masciago: sei feriti e traffico bloccato

Intorno alle 16.10 di martedì 20 gennaio tre automobili si sono scontrate lungo la strada provinciale ex SS527. Sei le persone ferite, di cui una in condizioni particolarmente serie

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio, a Bovisio Masciago, lungo la strada provinciale ex SS527 che collega Saronno e Monza. Intorno alle 16.10, tre automobili si sono scontrate provocando sei feriti, di cui uno in condizioni particolarmente serie.

Una donna in ospedale in codice rosso

Ad avere la peggio è stata una donna di 58 anni, conducente di una delle vetture coinvolte, che ha riportato un trauma addominale ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Feriti anche un uomo di 76 anni, con un trauma toracico, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, e una coppia – un uomo di 71 anni e una donna di 33 – anche loro con trauma toracico, accompagnati all’ospedale di Garbagnate Milanese, sempre in codice giallo.

Presente nello stesso veicolo anche un ragazzo di 14 anni, che non ha riportato traumi evidenti, ma è stato comunque trasportato per accertamenti in codice giallo allo stesso ospedale.

Una sesta persona, una donna la cui età non è stata comunicata, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Desio per un trauma a un arto inferiore.

Massiccio intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica, quattro ambulanze, i Vigili del Fuoco di Monza e la Polizia locale di Bovisio Masciago, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire il traffico lungo la provinciale, rimasto prima bloccato poi rallentato per diverse ore. I disagi maggiori a Limbiate e Solaro, dove si sono registrati ingorghi e tempi di percorrenza molto superiori alla norma a causa della mole di auto che si è riversata sulla viabilità secondaria.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
