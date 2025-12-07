Soccorritori in azione in uno scenario da “incidente maggiore“: maxi-esercitazione a Bovisio Masciago
AREU Monza e Brianza, Prefettura, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e volontari testano coordinamento, comunicazioni e gestione del “PCA“, il Posto di comando avanzato
Un pullman di traverso, lamiere contorte, quattro auto coinvolte – una inclinata su un fianco – e venticinque vittime tra simulanti e manichini. È lo scenario ad alta complessità allestito presso il campo di addestramento della Protezione Civile di via Bertacciola 108 per la maxi-esercitazione di incidente maggiore organizzata dall’Articolazione Territoriale di Monza e Brianza di AREU.
Al fianco del personale sanitario erano presenti Prefettura, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e le organizzazioni di volontariato del sistema di soccorso. In campo quattro ambulanze di AVIS Meda, Croce Bianca Cesano Maderno e CRI Desio, oltre a due Mezzi di Soccorso Avanzato.
Uno scenario complesso per testare procedure reali
La simulazione è iniziata con una chiamata virtuale alla Sala Operativa Regionale, che ha inviato il primo mezzo di base. L’accesso all’area, resa insicura dallo scenario, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, mettendo subito in evidenza l’importanza del coordinamento tra enti.
Con l’arrivo progressivo di altri mezzi è stato costituito il Posto di Comando Avanzato (PCA), avviate le procedure di triage e organizzata la noria dei trasporti verso gli ospedali individuati dalla centrale 118.
L’importanza del lavoro integrato
L’obiettivo dell’esercitazione era chiaro: rafforzare la capacità degli operatori di riconoscere i pericoli, prevenire rischi e migliorare il dialogo tra tutte le componenti di un intervento complesso.
La giornata si è conclusa con un confronto tra tutti i partecipanti, un passaggio essenziale per analizzare le procedure, individuare i punti di forza e valutare gli aspetti da perfezionare.
Un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini: perché in uno scenario reale, rapidità, coordinamento e comunicazioni efficaci possono fare la differenza.
