Torna MonzaCon: due giorni tra fumetti, cosplay, giochi e Lego

L’appuntamento per tutti gli appassioonati è per sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Opiquad Arena di viale Stucchi

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del fumetto, del cosplay e della cultura pop: sabato 24 e domenica 25 gennaio l’Opiquad Arena di Monza ospita la nuova edizione di MonzaCon, il festival organizzato da Comics per Tutti che negli anni si è affermato come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di illustrazione, manga, giochi e creatività.

Fumetti, illustrazioni e collezionismo

L’evento si rivolge sia ai fan che ai professionisti del settore con un programma ricco di appuntamenti, incontri e mostre. All’interno dell’area espositiva sarà possibile acquistare fumetti, manga, gadget da collezione, action figures, giochi da tavolo, miniature e card game, con tante novità e prodotti esclusivi a tema comics e pop culture.

Non mancheranno disegnatori e artisti ospiti, con tavole originali in mostra e momenti di confronto dedicati a chi ama disegnare o lavora nel settore.

Cosplay, raduni e cultura giapponese

Spazio anche al cosplay, con la presenza di decine di cosplayer pronti a sfilare e posare per foto nei costumi dei personaggi più amati di anime, fumetti, videogiochi, fantasy e cinema. Un’occasione per incontrarsi, partecipare ai raduni tematici e immergersi nel mondo della moda giapponese e dell’immaginario otaku.

La mostra dei Lego firmata ItLug

Tra le attrazioni più attese, la grande mostra dedicata ai mattoncini Lego a cura di ItLug, associazione che promuove la cultura delle costruzioni Lego. In esposizione diorami, ambientazioni originali e creazioni uniche firmate da costruttori esperti, per la gioia di grandi e piccoli.

All’esterno, attiva per tutta la durata del festival, ci sarà una ricca area food con proposte per tutti i gusti.

Biglietti e informazioni

I biglietti per MonzaCon sono disponibili online. La biglietteria resterà attiva anche nei giorni dell’evento, ma si consiglia l’acquisto anticipato per evitare il sovrapprezzo di 5 euro previsto per i ticket acquistati in loco.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale di MonzaCon e su MonzaToday.