Il 29 marzo incontro a Busto Arsizio per ricordare Carlo Stelluti

Il prossimo 29 marzo, dalle ore 17.00 in Sala Ali della Libertà del liceo Crespi in piazza Trento e Trieste, 4 Busto Arsizio si svolgerà un incontro “In memoria di Carlo Stelluti”.

«Padre, marito, lavoratore, politico, volontario, sindacalista, scalatore. Una vita spesa per gli altri, al servizio della giustizia e del bene comune, lottando contro ogni forma di sopruso e illegalità. Questo è stato Carlo Stelluti, un grande uomo ci lasciava due anni fa».

Così recita l’invito all’incontro che mira a ricordare i valori di onestà, trasparenza, dedizione, attenzione alla famiglia e al prossimo che gli vengono riconosciuti da “Il Quadrifoglio” e “Movimento per Busto”.

La figura di Carlo verrà ricordata attraverso le vive testimonianze di quanti hanno condiviso con lui i momenti più significativi della sua vita. Dal movimento sindacale a Montecitorio, dall’esperienza in Kosovo durante la Guerra a Sindaco di Bollate in prima linea contro la mafia, dai ruoli pubblici ricoperti nella nostra città passando per l’impegno di volontariato in carcere ripercorreremo alcune tappe della sua instancabile esistenza grazie all’intervento di ospiti d’eccezione:

Franco Monaco – ex Senatore e Deputato

Gianni Bottalico – ex Presidente Nazionale ACLI

Pino Pizzo – Segretario CGIL Varese

Gilberto Squizzato – Giornalista, regista e autore televisivo

Sergio Moriggi – ACLI Busto A. già Presidente ENAIP Lombardia

Patrizia Sannoner – Membro dell’Ass. Il Quadrifoglio

Flavio Sangalli – Curatore del libro di Carlo “Vivere i valori”

Don Antonio Giannini – Missionario in Kosovo

Davide Mistrangioli – Volontario Associazione Assistenti Carcerati e loro Famiglie

Modera l’incontro Giampaolo Sablich – Movimento per Busto