Tre etti di coca in macchina, fermati e arrestati dalla Stradale alla barriera A8 di Gallarate

Nervosi, scomposti, l’occhio degli agenti li nota, l’alt e la sorpresa dei tre etti di coca in macchina.

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini marocchini, di 27 e 22 anni, colti in possesso di più di 300 grammi di cocaina.

Nel primo pomeriggio del 12 marzo scorso presso la barriera autostradale “Gallarate Ovest” dell’Autostrada A8, Gli Agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona hanno proceduto al controllo di una Volkswagen Tcross, con a bordo due giovani stranieri.

I poliziotti hanno da subito notato un notevole nervosismo dei due fermati, atteggiamento che li ha indotti ad approfondire il controllo dei soggetti, peraltro privi di precedenti di polizia, e del veicolo: ciò ha permesso di rinvenire, occultati nel vano portaoggetti posto sotto il sedile del passeggero, tre involucri contenenti cocaina, del peso complessivo di oltre 300 grammi.

I due giovani sono stati pertanto arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portati in carcere a Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(immagine di repertorio)