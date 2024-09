La nuova via Cavallotti di Busto Arsizio. Un esperimento riuscito frutto della Settimana della mobilità

Una nuova opera spiegata dai protagonisti. La nuova via Cavallotti di Busto Arsizio pedonalizzata è stata presentata ieri sera nell’ultimo dei quattro appuntamenti serali della Settimana europea della mobilità sostenibile in corso a Busto Arsizio promossa dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo che l’anno scorso, nella stessa via, aveva portato la sperimentazione della via pedonalizzata.

L’architetto paesaggista Flora Vallone, che ha realizzato il progetto, il florovivaista che ha realizzato le aiuole e l’architetto che ha seguito il cantiere hanno presentato le particolarità del lavoro svolto questa estate e in fase di conclusione con via Carlo Porta e un tratto di via Bramante. A breve arriveranno anche le sedute.

Vallone, in particolare, ha spiegato come la nuova pavimentazione sia stata realizzata in modo da poter assorbire l’acqua di pioggia (e alimentare la falda acquifera) grazie ai materiali filtranti nelle fughe tra i cubetti di porfido e grazie alla aiuole stesse che, grazie all’assenza di cordoli sui bordi e alla particolare inclinazione del piano stradale, potranno ricevere l’acqua in eccesso della pavimentazione facendo anche risparmiare sull’irrigazione.

Anche per quanto riguarda le piantumazioni è stato fatto uno studio dall’azienda florovivaistica che ha scelto piante erbacee perenni e alberi a crescita lenta, non esigenti a livello di potatura. Nei 190 mq di aiuole sono state inseriti 900 vasi di piante che cambiano le loro caratteristiche estetiche in base alle stagioni.

Le nuove vie pedonali hanno incontrato il favore dei commercianti che vi si affacciano, come ha sottolineato il presidente di Confcommercio Varese Rudi Collini che proprio lì ha uno dei suoi punti vendita. Collini, insieme a Sarah Leoni del Comitato Commercianti del Centro, hanno apprezzato l’intervento definendo un esempio da seguire che ha sensibilmente migliorato la fruibilità della zona.

In effetti via Cavallotti sembra proprio uno di quegli interventi riusciti grazie anche al colpo d’occhio che regala guardando verso la piazza Santa Maria. In questo modo chi proviene da piazza Manzoni può camminare serenamente in zona pedonale fino a piazza Garibaldi: «Quella che l’anno scorso era solo una sperimentazione ora è diventata realtà. Il risultato, grazie alla collaborazione dei commercianti e ai finanziamenti che l’amministrazione ha saputo attrarre, è una vittoria per tutti» – ha concluso Loschiavo.