“La Domenica di Stoà”: i giovani di Busto Arsizio si raccontano alla città

Il Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio si prepara a vivere due fine settimana particolarmente significativi: il 26 e 27 aprile e successivamente il 3 e 4 maggio, i giovani del centro saranno presenti fuori dalle principali chiese della città per la tradizionale iniziativa “La Domenica di Stoà”.

Obiettivo dell’evento sarà non solo la raccolta fondi annuale a sostegno delle attività del centro, ma anche un’occasione per raccontare alla cittadinanza il valore e l’impegno di una realtà che, anno dopo anno, continua a crescere e a rappresentare un importante punto di riferimento per le nuove generazioni.

Nel primo fine settimana, i volontari di Stoà saranno presenti all’uscita delle messe presso le chiese di San Michele e Madonna Regina. Il 3 e 4 maggio, invece, l’iniziativa si allargherà ulteriormente, coinvolgendo le comunità di San Giovanni, Frati, Redentore, Beata Giuliana, San Giuseppe, Sant’Edoardo, Santa Croce, Santi Apostoli, Sant’Anna, Sacconago e Borsano.

Il Centro Giovanile Stoà, con sede in via Tettamanti 4, si configura come una seconda casa per molti ragazzi di Busto Arsizio: uno spazio dove è possibile vivere esperienze di crescita personale e spirituale, all’interno di un ambiente comunitario e accogliente.

Le attività si sviluppano attorno a tre pilastri fondamentali: la spiritualità, l’aspetto culturale ed educativo e le esperienze di vita comune. A coordinarle è la Pastorale Giovanile cittadina, composta da sacerdoti, suore e giovani responsabili, affiancati da numerosi gruppi di lavoro gestiti dagli stessi ragazzi.

Il centro propone momenti di preghiera, esperienze di carità, attività di vita comune, la partecipazione al coro cittadino, progetti di comunicazione e numerosi eventi, consolidando ogni anno una proposta educativa sempre più ricca.

Attualmente, l’entusiasmo si concentra sulla preparazione al Giubileo che si svolgerà a Roma nell’estate 2025, al quale parteciperanno ben 180 giovani della città, pronti a vivere insieme un’esperienza straordinaria di fede e amicizia.

I giovani di Stoà invitano tutta la cittadinanza a incontrarli in occasione delle “Domeniche per Stoà” o a seguirli attraverso il sito ufficiale e i canali social, per scoprire da vicino le tante iniziative in corso.