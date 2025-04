Concerto di beneficenza a Busto Arsizio: musica e solidarietà per sostenere Caritas San Giovanni

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi crede nella solidarietà: sabato 26 aprile 2025, alle ore 21.00, presso la Sala Verdi di via Pozzi 7 a Busto Arsizio, si terrà la seconda edizione del Concerto di musica classica per beneficenza: Pianoforte e Violoncello.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Caritas di San Giovanni, che durante tutto l’anno assiste centinaia di persone e famiglie in difficoltà, distribuendo generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e della casa, abbigliamento, articoli scolastici, giochi per bambini e molto altro.

I protagonisti della serata

Sul palco si esibiranno artisti di altissimo livello:

Yoel Cantori, violoncellista di fama internazionale, attivo come solista e camerista, direttore artistico di “Découverte musicale Le Lode” dal 2006, con numerose incisioni all’attivo, tra cui prime registrazioni di opere di Offenbach.

Claudia Bracco, pianista di fama internazionale, vincitrice di oltre cinquanta premi e docente di Musica da Camera presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, con numerose incisioni discografiche.

Paolo Castagnone, critico musicale e docente di Pianoforte e Musica d’insieme, direttore del coro “Aneuma” e dell’ensemble “Convocazioni Sonanti”.

La serata sarà arricchita dall’elevata qualità artistica dei musicisti, capaci di trasmettere, attraverso l’arte, i valori di bellezza, solidarietà e impegno sociale.

Un evento nato dall’entusiasmo dei giovani volontari

L’organizzazione del concerto è stata curata da un gruppo di giovani volontari – Samuele, Sofia, Giacomo, Fabio, Luca e Filippo – che si sono occupati dell’allestimento della sala, della preparazione, stampa e diffusione della locandina promozionale, e che sono attivamente impegnati nei turni settimanali della Caritas.

Un ringraziamento speciale va anche a don Francesco Casati, che ha sostenuto e incoraggiato l’iniziativa, e a Verusca, volontaria appassionata di musica, la cui dedizione ha permesso di coinvolgere musicisti di fama internazionale, dando vita a un vero e proprio circolo virtuoso di arte e solidarietà.

Il concerto sarà dunque non solo un momento di grande cultura, ma anche un concreto gesto di aiuto per chi vive situazioni di fragilità.