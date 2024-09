Varese applaude e ringrazia i campioni Polha alle Paralimpiadi di Parigi

Moltissimi applausi e tutta l’emozione di chi ha seguito le loro imprese a Parigi. Venerdì sera nello spazio Eventi della Fiera Città di Varese erano in tanti ad applaudire gli atleti della Polha Varese nel corso di un evento voluto dall’Amministrazione comunale per festeggiare questi ragazzi che non solo hanno dato tutto in gara, portando a casa molte medaglie, ma hanno mostrato una voglia di vivere al massimo e una passione per lo sport che sono sicuramente un esempio per tutti.

Durante la serata, condotta dal giornalista Michele Marocco, sono intervenuti il sindaco di Varese Davide Galimberti, la vicesindaco Ivana Perusin e l’assessore allo sport Stefano Malerba che hanno portato i saluti della città e di tutti i varesini. Non poteva mancare Daniela Colonna Preti presidente e anima della Polha, colei che ha fortemente voluto la presenza di Varese alle Paralimpiadi insieme ai suoi ragazzi, a tutto il team paralimpico e ai tanti volontari dell’associazione.

Accolti da applausi e dalle grida “campione, campione” Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Fabio Bottazzini, Federico Cristiani, Federico Morlacchi e Giulia Terzi. Altri non hanno potuto partecipare alla serata, ma sono stati ugualmente applauditi.

Ognuno di loro, nelle brevi interviste di Michele Marocco, ha espresso la grande passione per lo sport, la felicità per i risultati ottenuti, ma soprattutto la gioia di aver partecipato ad un evento così importante. Un’esperienza per tutti indimenticabile, tanto per chi è stato alle Paralimpiadi per la prima volta quanto per chi, ad esempio il super campione varesino Federico Morlacchi, è ormai un veterano.