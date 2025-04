Contro la Cairese l’ultima di campionato al “Franco Ossola” per il Varese

Quella di domenica 27 aprile (ore 15.00) sarà l’ultima partita di campionato al “Franco Ossola” per il Varese. Contro la Cairese i biancorossi, per la penultima giornata del Girone A di Serie D, cercheranno una vittoria per tenere viva la speranza playoff e, perché no, puntare a quel terzo posto che significherebbe giocare almeno una gara ancora a Masnago. Ma per farlo Vitofrancesco e compagni dovranno conquistare più punti possibile nelle ultime due gare di campionato, iniziando proprio dalla sfida ai gialloblù liguri, che si presenteranno ai piedi del Sacro Monte affamati di punti salvezza.

LE PAROLE DI MISTER UNGHERO

«Dobbiamo pensare passo dopo passo – afferma mister Alessandro Unghero – e il primo da fare sarà quello della gara di domenica. Mi aspetto una partita impegnativa perché una squadra che deve salvarsi darà il massimo, d’altro canto noi abbiamo il nostro obiettivo da raggiungere. Dopo il riposo di Pasqua ho ritrovato una squadra vogliosa che ha lavorato davvero molto bene in settimana».

«Il gruppo – prosegue l’allenatore biancorosso – è il valore aggiunto e questo permette anche di sopperire alle assenze (infortunati Valagussa, Ropolo e Marchisone, squalificati Romero e Bonaccorsi, ndr). Da Bra ci portiamo a casa rabbia perché i ragazzi dovevano portare a casa un risultato per premiare la loro prestazione, ma anche la consapevolezza di quello che stiamo facendo insieme».



PASSERELLA BIANCOROSSA

Anche in occasione della gara contro la Cairese, prima del fischio d’inizio ci sarà una passerella di grandi ex biancorossi per celebrare i 115 di calcio a Varese. Questi i protagonisti attesi: Edorado Gorini, Mauro Borghetti, Maurizio Franchi, Alessandro Comi, Giuliano Melosi, Achraf Lazaar, Giulio Ebagua, Neto Pereira, Oscar Verderame e Devis Mangia.

DIRETTAVN

La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.